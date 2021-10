NACON stellt Revolution X Pro Controller für PC und Xbox vor

NACON gibt bekannt, dass der Revolution X Pro Controller , der offizielle kabelgebundene Controller für kompetitives Gaming auf Xbox und PC ab sofort zum empfohlenen Verkaufspreis von 119,99 Euro im Handel erhältlich ist. NACON hat durch die Premium-Controller der Revolution-Reihe ein erhebliches Fachwissen über Peripheriegeräte für anspruchsvollste Gamer:innen aufgebaut. Der Revolution X wurde in Zusammenarbeit mit Xbox entwickelt und bietet die besten aktuellen Technologien sowie einige spezielle Funktionen mit insgesamt 41 Optionen zur Individualisierung, die den Anforderungen der eSports-Community auf Xbox-Konsolen und PC gerecht werden.

Besonderheiten des Revolution X Pro Controller:

Designed for Xbox: Offiziell lizenzierter kabelgebundener Controller.

Das Potenzial des Revolution X: Alle können ihr volles Potenzial mit den professionellen, ergonomischen und patentierten Revolution X-Sticks nutzen, die Präzision und Flexibilität für alle Arten von Spielen bieten.

Optimierter Komfort: Eine Auswahl an konkaven und konvexen Köpfen sowie verschiedene Schäfte können auf die Sticks aufgesetzt werden, um ihre Griffigkeit und Empfindlichkeit mühelos zu ändern. Beide Griffe bieten verdeckte Gewichtsfächer für ein maßgeschneidertes Spielerlebnis.

Revolution X-App: Kostenlos im Microsoft Store für Xbox und Windows 10 PC erhältlich. Mit der App können bis zu vier Spielprofile für jeden Spieltyp direkt im Controller erstellt und gespeichert werden.

Dolby Atmos: Mit der Dolby Atmos-App kann die Leistung von Dolby Atmos in Spielen genutzt werden. Hierzu muss die App heruntergeladen und ein beliebiges Headset oder Kopfhörer an den Controller angeschlossen werden, um präzises Audio in jedem Wettbewerb zum eigenen Vorteil zu nutzen.

Der NACON Revolution X Pro Controller ist ab sofort zum empfohlenen Verkaufspreis von 119,99 Euro im Handel oder etwa bei Media Markt (online) erhältlich. Hier noch eine Bildergalerie für euch: