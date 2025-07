Nach Revitalisierung einer ehemaligen Realschule: JUFA Hotel Bernkastel-Kues feierlich eröffnet

Die JUFA Hotels eröffneten ihr neuestes Familienhotel: Das JUFA Hotel Bernkastel-Kues ist ab sofort das größte Hotel der Stadt und bietet 63 individuell gestaltete Zimmer mit insgesamt 197 Betten. Entstanden ist das Hotel durch die Revitalisierung einer ehemaligen Realschule und soll in Zukunft das perfekte Urlaubsziel für Familien sein, die die Moselregion kennenlernen wollen.

Rund zwei Jahre lang wurde am neuen JUFA Hotel Bernkastel-Kues gebaut. Die ehemalige Freiherr-vom-Stein-Realschule wurde in dieser Zeit bis auf die alten Grundmauern entkernt und Schritt für Schritt in Bernkastel-Kues’ größtes Familienhotel verwandelt. JUFA-Gründer und Vorstandsvorsitzender Gerhard Wendl ist stolz auf das 56. Haus seiner Hotelgruppe, die nun erstmals in Rheinland-Pfalz einen Standort eröffnet.

„Die JUFA Hotels findet man an den schönsten Orten im ganzen deutschsprachigen Raum. Dass wir nun in Bernkastel-Kues – die Perle der Moselregion – unser neuestes Hotel eröffnen dürfen, erfüllt mich mit großem Stolz. In rund zwei Jahren ist aus der ehemaligen Realschule, die viele in der Region noch aus der eigenen Schulzeit kennen, ein Hotel geworden, in dem sich Familien, genauso wie Paare, Gruppen und Alleinreisende sehr wohlfühlen werden“, sagt Gerhard Wendl, Gründer und Geschäftsführer der JUFA Hotels, „ich lade alle Menschen aus der Region sehr herzlich ein, sich ein Bild ihrer ‚alten Schule‘ zu machen und uns für ein Frühstück, einen Kaffee oder ein gutes Glas Wein zu besuchen. Unser Team, allen voran Hoteldirektor Patrick Thompson, freut sich auf Gäste aus nah und fern und heißt Sie alle herzlich willkommen!“

Die österreichische JUFA-Hotelgruppe, die seit den frühen 90er-Jahren knapp 60 Familienhotels in Österreich, Schweiz und Liechtenstein aufgebaut hat, revitalisierte die ehemalige Schule in Zusammenarbeit mit Sybac Immobilien GmbH, Eigentümer und Bauherr der Immobilie, und in enger Abstimmung mit der Verbandsgemeinde und lokalen Partnern.

„Wir wollen keine unpersönlichen Bettenburgen schaffen, sondern fest verankert in der Region sein. Für diese Vision unseres Hotels haben wir in Bernkastel-Kues tolle Mitstreiter gefunden, die dieses wunderschöne Hotel gemeinsam mit uns realisiert haben: Danke an die Verbandsgemeinde und Stadtgemeinde Bernkastel-Kues mit Verbandsbürgermeister Leo Wächter und Stadtbürgermeister Roman Bastgen und allen Partnern in Tourismus und Wirtschaft, die uns so freundlich in Bernkastel-Kues willkommen geheißen haben. Wir freuen uns auf die weitere gute Zusammenarbeit mit der ganzen Region!“, ergänzt Gerhard Wendl.

Erstes familienorientiertes Hotel in Bernkastel-Kues

Das neue JUFA Hotel Bernkastel-Kues hält 63 individuell gestaltete Doppel- und Familienzimmer mit insgesamt 197 Betten bereit und wird damit künftig das größte Hotel in Bernkastel-Kues sein. Das Hotel richtet sich insbesondere an Familien, Paare und Alleinreisende, aber auch an Gruppen oder junge Reisende.

Die Gastronomie soll sowohl Gäste als auch Einheimische ansprechen und bietet im gemütlichen Restaurant und in der Weinlounge bevorzugt Produkte aus der Region. Auf der Sunset-Dachterrasse genießt man ein Glas Wein von lokalen Winzer*innen mit Blick auf die Mosel.

Ein aufwändig gestalteter 70-m²-Indoorspielbereich sowie ein großer Außenspielplatz stehen jungen Gästen, aber auch Kindern und Eltern aus der Umgebung zur Verfügung. Wie an den anderen Hotelstandorten möchte JUFA auch in Bernkastel-Kues die enge Verbindung zur Region leben und zum lebendigen Treffpunkt für Einheimische, Nachbarn und Gäste werden. So steht das Hotel gerne für Veranstaltungen und Feiern sowie Seminare zur Verfügung.

Ausstattung des Hotels zusammengefasst

63 gemütlich eingerichtete Zimmer

Barrierefreies Hotel

Umweltfreundlich temperiertes Raumklima

Gartenanlage mit Sonnenterrasse

Weinlounge & gemütliches Restaurant

Sunset-Dachterrasse mit Moselblick

Bocciabahn

Fahrradverleih

Parkplatz am Hotel & E-Ladestation

2 Seminar- und Workshopräume & 1 Multifunktionsraum

Nachhaltig Urlauben: Revitalisierung und umweltfreundlicher Umbau

Besonderer Wert wird im neuen JUFA Hotel Bernkastel-Kues auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz gelegt: Das Hotel wurde nicht neu gebaut, sondern ist durch die Revitalisierung der ehemaligen Freiherr-vom-Stein-Realschule entstanden. Das Gebäude wurde bis auf die alten Grundmauern entkernt, die weiter genutzt werden. Alte Baumaterialien wie Beton wurden recycelt und an anderer Stelle im Hotel wiederverwendet.

Nachhaltigkeit steckt im Kern der JUFA Idee – in diesem Sinne setzte die Hotelgruppe verschiedene ESG-Maßnahmen (Nachhaltigkeitsziele in den Bereichen Environment, Social und Governance) für einen zukunftsfähigen Hotelbetrieb um. Das Haus wird beispielsweise umweltfreundlich mittels Wärmepumpen geheizt. Für ein angenehmes Raumklima sorgt eine neu installierte Lüftungsanlage, die alle Zimmer mit gefilterter Frischluft versorgt. Diese umweltfreundlichen Lösungen reduzieren den Ressourcenverbrauch und schonen die Umwelt – ohne Abstriche beim Komfort.

Urlaub an der Mosel: Aktiv- und Genussurlaub

Die Lage des Hotels lockt sowohl Aktivurlauber*innen als auch Genusssuchende: Wenige Schritte vom Hotel entfernt fließt die Mosel, die man per Schiff oder mit dem Rad entlang des Moselradwegs entdecken kann. Die malerische Altstadt von Bernkastel-Kues beeindruckt mit einer Vielzahl historischer Gebäude, pittoresken Gassen und gemütlichen Straßencafés mit Wohlfühl-Flair.

Mit zahlreichen Wanderwegen ist Bernkastel-Kues auch ein Traum für Natur-Fans jeder Art. Egal ob genussvolle Spaziergänge durch die Weinberge oder eine sportliche Herausforderung und Kletter-Action – hier findet man Wege für alle Schwierigkeitsgrade inklusive unvergleichlicher Aussichtspunkte. Zum Beispiel zur Burgruine Landshut, eines der ältesten Bauwerke an der Mosel und beliebtes Ausflugsziel in der Region. Der atemberaubende Ausblick auf das Tal und die Burg mit ihrem barrierefreien Rundweg und einem eigenen Restaurant sind echte Highlights.