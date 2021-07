Mystery-Thriller-Anime Babylon erscheint voraussichtlich am 17.2.2021

Mit Babylon erwartet uns ein Mystery-Thriller, der sich um weit mehr als nur um Korruption oder eine Verschwörung dreht Anfang nächstes Jahres auf DVD und Blu-ray.

Worum geht’s?

Trotz seines jungen Alters arbeitet Seizaki Zen bereits für die Tokyoter Staatsanwaltschaft, und das sehr eifrig: Nach einer Razzia ermittelt er gegen einen Pharmakonzern. In den beschlagnahmten Unterlagen findet er ein blutverschmiertes Dokument, das ihn auf die Spur eines toten Medizinprofessors führt. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs und schon bald ist er mittendrin in einer Verschwörung unter Beteiligung der höchsten Kreise von Politik, Justiz und Wirtschaft. Die planen offensichtlich die Schaffung eines neuen autonomen Gebiets im Westen der Präfektur Tokyo. Die einflussreichen Verschwörer machen auch vor Seizakis Ermittlungen nicht halt, denn nach und nach kommt es zu Todesfällen in seinem Umfeld. Doch damit nicht genug: Der Bürgermeister verabschiedet auch noch ein Gesetz, das den Bewohnern der autonomen Zone das Recht auf den Freitod festschreibt. Alle Fäden laufen bei einer mysteriösen Frau namens Magase zusammen … Doch ob Seizaki sie stoppen kann?