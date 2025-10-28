MySims kommt noch 2025 auf PS5 und Xbox Series

Eine Quelle hat behauptet, dass MySims, eine niedliche Version der beliebten Life-Sim-Serie, 2025 für PlayStation und Xbox erscheint.

Über MySims

Was ist das überhaupt? MySims tauchte erstmals 2007 auf dem Nintendo DS und der Nintendo Wii auf, bevor es auf PC, mobile Plattformen und 2024 auf die erste Nintendo Switch ausgeweitet wurde. Dies ist das erste Mal, dass MySims auf Xbox oder PlayStation gespielt werden kann, und die Fans des Franchise sind begeistert. Das MySims: Cozy Bundle, das kürzlich für Apple Arcade (6. November) angekündigt wurde, wird ab dem 18. November auf PS5- und Xbox-Serien-Plattformen erscheinen. In einem exklusiven Bericht von Dealabs, der von führenden Brancheninsidern unterstützt wurde, wurde behauptet, dass MySims: Cozy Bundle am 18. November 2025 für PS5 und Xbox Series-Konsolen veröffentlicht wird. Es wurde betont, dass das Spiel einen Preis von 39,99 Euro haben wird.

Das Paket enthält das ursprüngliche MySims-Spiel, das vor fast 20 Jahren veröffentlicht wurde, und MySims: Kingdom. Es handelt sich jedoch um eine überarbeitete Version der Originaltitel. MySims ist etwas in der Art von Die Sims, das mit Animal Crossing verschmolzen ist und den Spielern eine niedliche Stadt-Sim bietet, die erstmals im Jahr 2000 veröffentlicht wurde. Es war eine Art Spin-off von SimCity, mit Entwicklern, die eine detailliertere Variante des Stadtbauers erkunden wollten, indem sie hineinzoomten und den Spielern erlaubten, ein Leben ihrer Träume zu simulieren. Da das MySims Cosy Bundle genau ein Jahr nach seiner Veröffentlichung auf Nintendo Switch erscheinen wird, ist es leicht anzunehmen, dass ein Exklusivvertrag zwischen Electronic Arts und dem japanischen Gaming-Titan vereinbart wurde.