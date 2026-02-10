My Mario-Produktreihe erscheint am 19. Februar im My Nintendo Store

Hier ist der bereinigte HTML-Code, bei dem alle -Tags entfernt wurden. Die restliche Struktur sowie die Verlinkungen und Formatierungen bleiben erhalten:

My Mario ist eine Kollektion von Produkten, Spielen und Erlebnissen, die kleineren Kindern, Eltern, Betreuerinnen und Betreuern auf unterhaltsame Weise die Möglichkeit bietet, gemeinsam mit Charakteren aus dem Pilzkönigreich, wie Mario, Luigi, Prinzessin Peach und Yoshi, auf Entdeckungsreise zu gehen, zu spielen und der Fantasie freien Lauf zu lassen.

Erlebnisse, Spielzeuge und Kleidung für jüngere Kinder und ihre Eltern

Die ersten Produkte, die am 19. Februar erscheinen werden, sind:

Ein 3-teiliges Holzklötzchen-Set – Mario und ein 30-teiliges Holzklötzchen-Set – Mario & Freunde: Das 30-teilige Set umfasst Holzklötzchen von Mario, Luigi, Prinzessin Peach und Yoshi sowie verschiedene andere Teile, darunter einen ?-Block, eine Röhre und weiter Mario-Items, mit denen die Spielerinnen und Spieler ihre eigenen kreativen Szenen und Abenteuer erschaffen können. Die Verpackung dient gleichzeitig als Diorama-Hintergrund oder Ausstellungsplatz für die Kreationen der Kleinen. Bei kompatiblen Spielen für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 funktionieren die Mario-, Luigi-, Prinzessin Peach- und Yoshi-Holzklötzchen auch als amiibo.

und ein 30-teiliges Das 30-teilige Set umfasst Holzklötzchen von Mario, Luigi, Prinzessin Peach und Yoshi sowie verschiedene andere Teile, darunter einen ?-Block, eine Röhre und weiter Mario-Items, mit denen die Spielerinnen und Spieler ihre eigenen kreativen Szenen und Abenteuer erschaffen können. Die Verpackung dient gleichzeitig als Diorama-Hintergrund oder Ausstellungsplatz für die Kreationen der Kleinen. Bei kompatiblen Spielen für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 funktionieren die Mario-, Luigi-, Prinzessin Peach- und Yoshi-Holzklötzchen auch als amiibo.

Die kostenlose App „Hallo, Mario!" für Smart-Geräte und Nintendo Switch, mit der Kinder, Eltern, Betreuerinnen und Betreuer intuitiv und spielerisch mit Mario interagieren können – sei es, indem sie ihm die Nase anstupsen, seine Wangen berühren oder sanft an seinem Schnurrbart zupfen – alle möglichen Dinge können ausprobiert werden, um die Reaktion von Mario zu erleben. Die App „Hallo, Mario!" ist ab dem 19. Februar im Apple App Store und bei Google Play sowie als kostenloser Download über den Nintendo eShop für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erhältlich. Die My Mario: Stop-Motion-Shorts "It's Me, Mario!" sind für Zuschauerinnen und Zuschauer jeden Alters gedacht. Fünf Episoden sind bereits auf dem offiziellen Youtube-Kanal von Nintendo verfügbar.

für Smart-Geräte und , mit der Kinder, Eltern, Betreuerinnen und Betreuer intuitiv und spielerisch mit Mario interagieren können – sei es, indem sie ihm die Nase anstupsen, seine Wangen berühren oder sanft an seinem Schnurrbart zupfen – alle möglichen Dinge können ausprobiert werden, um die Reaktion von Mario zu erleben. Die App ist ab dem 19. Februar im Apple App Store und bei Google Play sowie als kostenloser Download über den Nintendo eShop für und erhältlich. Die My Mario: Stop-Motion-Shorts “It’s Me, Mario!“ sind für Zuschauerinnen und Zuschauer jeden Alters gedacht. Fünf Episoden sind bereits auf dem offiziellen Youtube-Kanal von Nintendo verfügbar.

sind für Zuschauerinnen und Zuschauer jeden Alters gedacht. Fünf Episoden sind bereits auf dem offiziellen Youtube-Kanal von Nintendo verfügbar. Abgerundet wird das Angebot durch supersüße Plüschtiere von Simba, darunter lustige Rasseln und eine 25cm große, kuschelige Mario-Plüschfigur.

Das My Mario-Sortiment wird in Zukunft um weitere Produkte erweitert, mit dabei unter anderem:

Eine Mario-Bekleidungskollektion, die T-Shirts, Hosen, Lätzchen und Pyjamas beinhaltet.

Die TOMY Toomies® My Mario-Kollektion mit Badespielzeug und Wasserspritzern, die von den bekannten Charakteren der Super Mario-Reihe inspiriert sind.

Eine Reihe an Fisher-Price® Little People® Spielsets und Figuren: Fisher-Price Little People My Mario Abenteuer-Spielset: Vom Sammeln von Münzen über das Ausweichen von Kettenhunden bis hin zum Kräftesammeln für großes Spielvergnügen können Kleinkinder die spannenden Abenteuer von Super Mario zum Leben erwecken. Dieses Abenteuer-Spielset bietet viele kleinkindgerechte Aktivitäten, die von den Mario-Spielen inspiriert sind, sowie ikonische Musik und Geräusche, die aktiviert werden, wenn Kinder mit Mario spielen. Fisher-Price Little People My Mario Bowsers-Luftschiff und Figurenset: Dieses Spielzeugboot zum Schieben ist vollgepackt mit unterhaltsamen Aktivitäten, die genau auf Vorschulkinder zugeschnitten sind, darunter ein Kanonenkugel-Starter, Propeller zum Drehen und eine Falltür für spielerisches Durchfallen. Wenn Kinder das Fahrzeug vor sich her rollen, wippt Bowsers-Luftschiff in einer coolen, wellenartigen Bewegung auf und ab. Fisher-Price Little People My Mario Figurenset: Das Sortiment umfasst bekannte Charaktere des Pilzkönigreichs, darunter Mario, Luigi, Prinzessin Peach, Toad, Yoshi, Bowser und Feuer-Mario. Alle Figuren haben die richtige Größe für kleine Hände, damit Kinder sie greifen und bewegen können, während sie sich ihre eigenen My Mario-Abenteuer ausdenken.

® ® Spielsets und Figuren: Geschirr, das speziell für Kinderhände entworfen wurde, wie beispielsweis Teller, Schüsseln und Tassen.