My Hero Academia Staffel 4 DVD-/Blu-ray-Start im Juni 2021

Gute Nachrichten für die Fans von Deku & Co – Kazé Deutschland schließt nahtlos an dem Release von Staffel 3 an und beschert uns ab Juni 2021 das My Hero Academia Staffel 4 DVD-/Blu-ray-Release.

Worum geht’s?

Es ist so weit: All Might hat seine Heldenkarriere an den Nagel gehängt. Damit mag die Zukunft zwar zunächst ungewiss sein, doch eine neue Reihe an Helden steht bereit, um sein Werk fortzusetzen. Für Deku heißt das allerdings erst einmal, dass er an einem Helden-Praktikumsprogramm teilnehmen muss. Sein neuer Lehrmeister ist kein Geringerer als Sir Nighteye, der ehemalige Sidekick von All Might. Mit dabei ist dessen Schützling Mirio Togata, auch bekannt als Lemillion, der als ZwölftklässlerInnen zu einem der drei besten SchülerInnen der Heldenschule U.A. gehört. Doch auch die SchurkInnen schlafen nicht …

My Hero Academia Staffel 4 Volume 1 kommt natürlich wieder als Limited Edition mit Sammelschuber, der Platz für alle 5 Volumes der Staffel bietet.