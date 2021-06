My Hero Academia Staffel 4: DVD-/Blu-ray-Start erfolgt im Juli mit Vol. 1

Gute Nachrichten für alle, die von “Deku” und den anderen HeldInnen nicht genug bekommen – Kazé Deutschland schickt My Hero Academia Staffel 4 auf DVD und Blu-ray im Juli dieses Jahres in den Handel.

Worum geht’s?

Beim Kampf in Kamino hat All Might endgültig seine Kraft verloren und eine riesige Lücke hinterlassen. Nun muss sich Izuku noch mehr anstrengen, um möglichst schnell der neue Held Nr. 1 zu werden. Mit der vorläufigen Lizenz im Gepäck ist sein nächstes Ziel die Teilnahme am Helden-Internship, das Izuku gerne in der Agentur von Sir Nighteye absolvieren würde. Doch so leicht wird es nicht, den Platz auch wirklich zu bekommen …