My Hero Academia Movie 3 Trailer macht Lust auf mehr

Die Welt ist wieder einmal in Gefahr und laut Medienberichten ist Izuku Midoriya – besser bekannt als Deku – dafür verantwortlich. Das kann doch nicht wahr sein! Im Trailer sehen wir dann aber auch schon einen Teil der Auflösung: Shoto, Bakugou und Izuku rücken an vorderster Front aus, um die Welt mal wieder zu retten. Doch seht selbst!

My Hero Academia Movie 3 Kinostart

Laut dem Trailer startet nach den Film 1 Two Heroes und Film 2 Heroes Rising der bislang dritte My Hero Academia Film in Japan am 6.8.2021. Weitere Informationen zum Film, findet ihr auf der offiziellen Webseite (japanisch).