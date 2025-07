MY HERO ACADEMIA: All’s Justice kommt: Action pur

Bandai Namco Entertainment Europe kündigt MY HERO ACADEMIA: All’s Justice an, ein 3D-Arena-Kampfspiel.

Über MY HERO ACADEMIA: All’s Justice

Das Spiel ist im Final War Arc angesiedelt und ermöglicht uns in einem filmisch inszenierten Story-Modus und actionreichen drei-gegen-drei-Kämpfen die letzten und mächtigsten Formen der bekanntesten Held*innen und Schurk*innen der Serie zu erleben. MY HERO ACADEMIA: All’s Justice erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam. Das Spiel bietet eine umfangreiche Auswahl an Charakteren aus der gesamten Zeitlinie des Anime und Mangas, einschließlich vollständig entwickelter Versionen aus dem Final War Arc. Fans können aus Schüler*innen der U.A.-Highschool, Profi-Held*innen und Schurk*innen wählen – alle mit neuen Bewegungssets und visuellen Designs, die von ihren finalen Auftritten inspiriert sind.

Sie übernehmen die Kontrolle über beliebte Figuren und setzen deren individuelle Fähigkeiten ein, um die Gegner*innen zu besiegen. Im Story-Modus von MY HERO ACADEMIA: All’s Justice erleben Spielende den Final War aus den Perspektiven von Held*innen und Schurk*innen. Darüber hinaus gibt es exklusive Zwischensequenzen, die auf dem Originalwerk basieren und die emotionale Intensität sowie die dramatischen Konsequenzen des Finales eindrucksvoll darstellen. In den kommenden Monaten wird Bandai Namco weitere Details zum Spiel veröffentlichen, darunter das überarbeitete Kampfsystem und zusätzliche Spielfunktionen. Wie sieht das Ganze nun in Action aus? Hier gibt es einen ersten Trailer zum Spiel für euch!