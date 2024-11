MXGP 24 Releasetermin enthüllt – am 28.11.2024 geht’s los!

NACON, KT Racing und Artefacts Studio geben das Veröffentlichungsdatum für MXGP 24 bekannt. Das offizielle MXGP-Spiel, die erste Veröffentlichung der bis 2028 laufenden Serie, wird am 28. November für Playstation 5, Xbox Series und PC (via Steam) erhältlich sein.

Was erwartet euch in MXGP 24?

MXGP 24 ist ein Motocross-Spiel, das ein realistisches Fahrerlebnis bietet. Es ist so konzipiert, dass es für Neulinge zugänglich ist und erfahrenen Spielenden Tiefe bietet. Um ein vollständiges Eintauchen in das Spiel zu gewährleisten, wurde besonderer Wert auf das Leveldesign gelegt. Dank der offiziell lizenzierten Inhalte haben die Spielenden Zugang zu 20 Meisterschaftsstrecken auf der ganzen Welt und können die Trikots ihrer Idole in den Kategorien MX2 und MXGP anziehen. Es stehen zahlreiche Spielmodi zur Verfügung, in denen sich Spielende alleine oder online schnelle Rennen liefern können. Sie können außerdem eine Karriere starten, in der sie von Sieg zu Sieg aufsteigen, mit dem Ziel, eine:r der besten Fahrer:innen in der Königsklasse zu werden.