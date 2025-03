MWC 2025 – Nie mehr ohne Saft dank Anker Power Bank 25000 mAh 165W

Die Anker Power Bank 25000mAh 165W ist die ideale Lösung für alle, die unterwegs nicht auf starke Energieversorgung verzichten möchten.

Über die Anker Power Bank 25000mAh 165W

Mit drei USB-C-Anschlüssen, die sowohl als Eingang als auch als Ausgang dienen, bietet sie maximale Flexibilität beim Laden verschiedenster Geräte. Der eingebaute USB-C1- und USB-C2-Port sorgen für eine leistungsstarke Stromversorgung, während der USB-C3-Anschluss eine zusätzliche Möglichkeit zum schnellen Aufladen bietet. Ergänzt wird das Ganze durch einen USB-A-Port, der ausschließlich als Ausgang dient und perfekt für Geräte mit herkömmlichen USB-Anschlüssen geeignet ist. Insgesamt liefert die Power Bank – wie es ihr Name schon sagt – so wie auch ihre Vettern eine beeindruckende Gesamtleistung von 165W, sodass sie mühelos Laptops, Tablets und Smartphones gleichzeitig mit Strom versorgen kann. Ein besonderes Highlight sind die integrierten, ausziehbaren Kabel, die für maximale Flexibilität sorgen. Diese wurden für über 20.000 Ein- und Ausziehvorgänge getestet und halten selbst intensiver Nutzung stand. Zusätzlich ist die Power Bank mit einer robusten Trageschlaufe ausgestattet, die bis zu 20 kg Gewicht tragen kann.

Die Kapazität von 25000 mAh reicht aus, um ein Smartphone mehrere Male oder einen Laptop mindestens einmal vollständig aufzuladen. Dank 100W Schnellladung ist die Power Bank selbst in kürzester Zeit wieder einsatzbereit. Für eine optimale Bedienung sorgt das integrierte Smart-Display, das in Echtzeit Informationen zur Akkukapazität, Ladegeschwindigkeit und den genutzten Ports anzeigt. Trotz ihrer hohen Leistung ist das Gerät kaum größer als eine Getränkedose, was sie besonders transportfreundlich macht. Mit ihrer robusten Bauweise, den praktischen eingebauten Kabeln und der enormen Ladeleistung ist die Anker Power Bank 25000mAh 165W der perfekte Begleiter für unterwegs. Das konnten wir in Barcelona vor Ort beim MWC 2025 auch so bestätigen: Dadurch, dass die Trageschlaufe das Kabel selbst ist, habt ihr nie das Gefühl, dass hier etwas auseinanderfallen würde oder Ähnliches. Die Verarbeitungsqualität ist extrem hoch und man glaubt gar nicht, dass die UVP bloß 99,99 Euro betragen würde!