MWC 2025 in Barcelona: Innovation und KI im Fokus + Fotostrecke

Die Mobile World Congress 2025 in Barcelona hat ihre Pforten geöffnet und präsentiert sich als Show der neuesten Technologien und Innovationen.

Dank der Einladung von HONOR hatten wir die Gelegenheit, vor Ort zu sein und uns einen umfassenden Eindruck von den Ausstellern und ihren Neuheiten zu verschaffen. Vom 3. bis 6. März verwandelte sich die Fira Gran Via in einen Technologie-Hotspot, bei dem künstliche Intelligenz, vernetzte Geräte und revolutionäre Smartphone-Technologien im Mittelpunkt standen.

HONOR zeigt ambitionierte KI-Strategie

Unser erster Besuch führte uns zum Stand von HONOR, wo das Unternehmen seinen „HONOR ALPHA PLAN“ vorstellte – eine neue strategische Initiative, die die Zukunft der KI-Geräte prägen soll. Der neu ernannte CEO James Li präsentierte während der Keynote am 2. März eine beeindruckende Investition von 10 Milliarden Dollar in KI-Produkte und -Dienste. Besonders interessant: Die Ankündigung eines „Agentic AI Phone“, das in Kooperation mit Google und Qualcomm entwickelt wird und die Art und Weise, wie wir mit unseren Geräten interagieren, revolutionieren soll. Statt der gewohnten App-basierten Benutzeroberfläche soll der mobile KI-Agent auf Anweisung selbstständig in die Apps des Telefons eingreifen und Aufgaben koordinieren. Neben der KI-Strategie stellte HONOR auch neue Produkte vor, darunter die HONOR Earbuds Open für 149 Euro, die HONOR Watch 5 Ultra für 279 Euro und das HONOR Pad V9 für 250 Euro. Zudem kündigte das Unternehmen an, die Unterstützungsdauer für Android-Betriebssystemupdates und Sicherheitsupdates von fünf auf sieben Jahre zu verlängern.

Samsung präsentiert Galaxy-Geräte mit KI-Fokus

Der Samsung-Stand in Halle 3 der Fira Gran Via war ein weiteres Highlight unserer Tour. Der koreanische Technologieriese stellte seine Vision eines KI-gesteuerten Galaxy-Ökosystems vor, wobei die Galaxy S25-Serie als zentraler KI-Assistent fungieren soll. Wir hatten die Möglichkeit, einen exklusiven Blick auf das Samsung Galaxy S25 Edge zu werfen – das bisher dünnste Gerät der Galaxy S-Serie mit beeindruckenden Hardware-Neuerungen. Auch die neue Galaxy A-Serie war zu sehen, die nun ebenfalls mit KI-Funktionen ausgestattet ist. Besonders interessant war Samsungs Ansatz, KI-Funktionen nicht nur auf Smartphones, sondern auch auf Lösungen für das persönliche Wohlbefinden und das Smart Home auszuweiten. Dabei betonte das Unternehmen seinen kompromisslosen Fokus auf Sicherheit und Privatsphäre.

Xiaomi beeindruckt mit umfassendem Ökosystem

Xiaomi nutzte die MWC 2025, um sein erweitertes Ökosystem „Human x Car x Home“ vorzustellen, das eine nahtlose Vernetzung zwischen Mensch, Fahrzeug und Zuhause ermöglichen soll. Das chinesische Unternehmen präsentierte nicht nur seine neue Xiaomi 15-Serie und das Xiaomi Tab 7 mit dem neuen Betriebssystem HyperOS 2, sondern auch seine Fortschritte in der Elektrofahrzeugtechnologie. Ein besonderes Highlight war das Xiaomi Modular Optical System – eine abnehmbare Kamera mit M4/3-Sensor, die sich magnetisch mit einem Smartphone verbinden lässt und neue Möglichkeiten für mobile Fotografie bietet. Das Xiaomi 15 Ultra mit ihrer 200MP Quad-Kamera von Leica zog ebenfalls viele Blicke auf sich und positioniert sich klar als Konkurrent zu Samsungs Galaxy Ultra-Serie. Xiaomi machte deutlich, dass es nicht mehr nur ein Smartphone-Hersteller sein möchte, sondern ein umfassender Technologieanbieter, der vom Smartphone über Haushaltsgeräte bis hin zu Elektroautos alles aus einer Hand liefert.

Microsoft und Google treiben KI-Innovation voran

Auch die Tech-Giganten Microsoft und Google waren auf der MWC 2025 vertreten und präsentierten ihre neuesten KI-Innovationen. Microsoft fokussierte sich auf KI-Lösungen für die Telekommunikationsbranche und zeigte, wie Telekommunikationsunternehmen von KI profitieren können. Google war besonders durch seine Partnerschaften präsent. So arbeitet das Unternehmen eng mit HONOR zusammen, um Googles Gemini-KI-Modelle tief in HONOR-Lösungen zu integrieren und neue Möglichkeiten für Nutzer zu schaffen.

Innovative Gadgets und Konzepte

Ein weiterer interessanter Aussteller war FiberHome, der unter dem Motto „Connecting the Bright Digital Future“ zehn bahnbrechende Innovationen präsentierte. Besonders beeindruckend waren die Fortschritte in der Glasfasertechnologie, darunter Hohlkern-Glasfasern und 24-Core-Glasfasern mit einer Übertragungskapazität von bis zu 5,29 Pbit/s. Abseits der großen Namen entdeckten wir auf der MWC 2025 auch zahlreiche innovative Gadgets und Konzepte. Lenovo präsentierte beispielsweise das ThinkBook 16p mit Magic Bay – einem speziellen Anschluss im Deckel, der verschiedene Erweiterungen ermöglicht, sowie das Yoga Solar PC, das Sonnenlicht nutzt, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Auch pureLiFi und Solace Power stellten innovative Produkte vor, die neue Wege der Konnektivität aufzeigen.

