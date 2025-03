MWC 2025: HONOR räumt Auszeichnungen für den HONOR ALPHA PLAN ab

HONOR, weltweit führender Anbieter eines KI-Geräte-Ökosystems, hat auf dem Mobile World Congress (MWC) 2025 mit dem HONOR ALPHA PLAN eine KI-Revolution präsentiert. Gleichzeitig hat das Tech-Unternehmen über 50 Medienauszeichnungen für seine innovativen Produkte erhalten. Der HONOR ALPHA PLAN markiert HONORs Transformation von einem Smartphone-Hersteller zu einem globalen Anbieter eines KI-Geräte-Ökosystems – eine Entwicklung, die große Aufmerksamkeit bei Medien und Branchenexpert*innen erzeugte.

James Li, CEO von HONOR, betonte die Bedeutung der KI-Revolution und rief die Branche dazu auf zusammenzuarbeiten, um ein offenes und werteteilendes Ökosystem zu schaffen, das das menschliche Potenzial maximiert. Als Beweis für dieses Engagement kündigte HONOR einen Investitionsplan mit einem Sondervermögen von über 10 Milliarden US-Dollar im Bereich KI an. Darüber hinaus kündigt HONOR an, sieben Jahre Android-Betriebssystem- und Sicherheitsupdates für seine HONOR Magic-Serie bereitzustellen, beginnend auf dem EU-Markt.

HONORs Transformation trifft auf positive Medienresonanz

Der HONOR ALPHA PLAN stieß bei den Medien auf positives Feedback: So lobte CNBC die Investition von 10 Milliarden US-Dollar in KI und die Partnerschaft mit Google als Zeichen für HONORs ambitionierten Vorstoß in den High-End-Markt. Reuters hob HONORs Plan hervor, sein Portfolio über Smartphones hinaus auf KI-gestützte Laptops, Tablets und Wearables auszudehnen. Bloomberg hingegen betonte HONORs Ziel, sich im globalen KI-Wettrennen als führender Anbieter eines KI- Geräte-Ökosystems zu etablieren.

Tom’s Guide merkte an, dass der HONOR ALPHA PLAN stark auf die „Agentic Future“ setzt und sich auf KI-Technologien konzentriert, die die Interaktion mit Geräten revolutionieren können. ZDNet analysierte die potenziellen Auswirkungen des Plans auf die gesamte Technologiebranche, insbesondere im Wettbewerb der Smartphone-Hersteller*innen.

Prominente würdigen HONORs technologische Innovationen

HONORs KI-Innovationen zogen auch die Aufmerksamkeit von prominenten Persönlichkeiten auf sich, darunter auch König Felipe VI. von Spanien. Dieser zeigte sich während seines Besuchs am HONOR-Stand besonders interessiert an der KI-gestützten Deepfake-Erkennungstechnologie. Zudem lobte der König HONORs Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen zur Bekämpfung von Online-Betrug durch KI-Filter und betonte das Potenzial dieser Technologie, Nutzer*innen vor einer wachsenden Bedrohung zu schützen.

HONORs Vision eines nahtlosen und intuitiven KI-Erlebnisses überzeugte auch Diana Morant, die spanische Ministerin für Wissenschaft und Innovation. Besonders der weltweit erste GUI-basierte persönliche mobile KI-Agent, der nahtlos mit Drittanbieter-Anwendungen interagiert, hinterließ einen bleibenden Eindruck. Die Live-Demonstration, in der der KI-Agent per Sprachbefehl ein Restaurant buchte, verdeutlichte das Potenzial für eine breitere Integration und unterstrich HONORs Einsatz für ein offenes und integratives KI-Ökosystem.

Vielfach ausgezeichnete Pionierarbeit

Diese Innovationskraft spiegelte sich auch in den über 50 Medienauszeichnungen wider, die HONOR auf dem MWC 2025 für seine KI-Innovationen und fortschrittlichen Produkte erhielt. So wurde die HONOR Watch 5 Ultra von TechRadar als „Beste Smartwatch“ der Messe ausgezeichnet. Tom’s Guide lobte das HONOR Pad V9 für seine Displayqualität, der lange Akkulaufzeit und der KI-gestützten Benutzeroberfläche. Zudem zeigte sich TechRadar begeistert von den HONOR Earbuds Open und kürte sie zu den „Besten Kopfhörern“ der Messe. Das HONOR MagicBook Pro 14 überzeugte zudem NotebookCheck. Besonders gewürdigt wurden das farbgenaue OLED-Display und die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Intel-Prozessoren.