MWC 2025 – HONOR Pad V9 – Hochwertiges Display und smarte KI-Features

Mit dem HONOR Pad V9 präsentiert HONOR ein leistungsstarkes Tablet mit brillantem Display, schlankem Design und intelligenten KI-Funktionen.

Zum HONOR Pad V9

Das 2.8K “Eye Comfort Display” setzt mit einer Bildwiederholrate von 144 Hz, 10-Bit Farbtiefe und DCI-P3 Farbraumabdeckung neue Maßstäbe für visuelle Qualität. Dank IMAX Enhanced Zertifizierung liefert das Display ein immersives Seherlebnis, während der UV Rho Schutz die Augenbelastung reduziert. Trotz seiner ultradünnen Bauweise von nur 6,1 mm und einem Gewicht von 475 g bietet das HONOR Pad V9 eine außergewöhnliche Akkukapazität von 10.100 mAh – deutlich mehr als vergleichbare Modelle. In Kombination mit der 35W HONOR SuperCharge Technologie ermöglicht das Tablet lange Laufzeiten und schnelles Aufladen. Unter der Haube arbeitet das MediaTek Dimensity 8200 Elite Chipset, das in Verbindung mit MagicOS 9 eine flüssige und effiziente Performance gewährleistet. Besonders interessant sind die KI-gestützten Produktivitätsfunktionen, die das Tablet zu einem idealen Begleiter für den Arbeitsalltag machen.

HONOR Notes wandelt handschriftliche Notizen in Echtzeit in Text um, während HONOR Docs mathematische Formeln erkennt und bearbeitet. Der AI Eraser entfernt unerwünschte Objekte aus Bildern, und mit Magic Portal lassen sich wichtige Funktionen blitzschnell aufrufen. Zudem bietet die Integration von Google Gemini mit “Circle to Search” eine innovative Möglichkeit, Informationen direkt aus dem Bildschirm zu suchen. Klingt spannend – gleichzeitig bleibt die Frage offen, wie man die Gratwanderung zwischen Leistbarkeit und Wertigkeit beschreiten will: Im Praxistest gab es kleinere Auffälligkeiten wie die Haptik des Stylus, und auch die Hülle des Tablets ist klipsbar, was eine schnelle Hinzufügung oder Entfernung des Schutzes verunmöglicht. Der kleine Standfuß hinten lässt sich stufenlos verstellen und hält sicher – auch die generelle Haptik des Tablets ist in Ordnung. So soll es sein!