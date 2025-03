MWC 2025 – HONOR MagicBook Pro 14: Leistungsstarkes Leichtgewicht mit OLED-Display

Mit dem HONOR MagicBook Pro 14 setzt HONOR neue Maßstäbe in der Kategorie der kompakten Premium-Laptops. Lest mehr!

Über das HONOR MagicBook Pro 14

Auf der MWC 2025 konnten wir das Produkt schon mal unter die Lupe nehmen. MacBook-Fans fühlen sich an ein Apple-Gerät erinnert, es lässt sich sehr gut in einer Hand halten, und der Deckel lässt sich mit nur einer Hand öffnen. Dieses Notebook besitzt zudem geräumige Tasten mit einem guten Anschlag – ideal fürs Arbeiten! Das schlanke “Vine-leaf curves design”, kombiniert mit einem Gewicht von nur 1,37 kg, sorgt für ein elegantes und tragbares Gerät, das in der Farbe Starry Gray erhältlich ist. Sein 3.1K OLED Touchdisplay beeindruckt mit einer Auflösung von 3120 × 2080 Pixeln, einer Spitzenhelligkeit von 700 nits und 10-bit Farbtiefe, die für gestochen scharfe Bilder und lebendige Farben sorgt. Mit 100 % DCI-P3 Farbraumabdeckung und einer Farbgenauigkeit von ΔE < 0,5 erreicht das Display professionelle Standards. Im Inneren arbeitet der Intel Core Ultra 9 285H, der mit einer TDP von 80 W für herausragende Leistung sorgt – selbst bei rechenintensiven Anwendungen wie Gaming oder Videobearbeitung.

Besonders beeindruckend: Das MagicBook Pro 14 liefert die gleiche Performance im Akku- und Netzbetrieb, was branchenweit (abgesehen von Apple) eine Seltenheit ist. Mit Cinebench R23-Werten von bis zu 20.852 Punkten und einer optimierten Exportgeschwindigkeit in Adobe Premiere Pro setzt es neue Maßstäbe. Ein weiteres Highlight ist der 82Wh-Akku, der in der 14-Zoll-Kategorie seinesgleichen sucht. In intensiven Nutzungstests hielt das MagicBook Pro 14 beeindruckende 12 Stunden und 3 Minuten durch – und übertraf damit sogar das MacBook Pro 14 (M4/M4 Pro). Dank HONOR Turbo X optimiert das Gerät seine Ressourcen durch KI-gestützte Anpassungen in Zusammenarbeit mit Intel und Microsoft. Die plattformübergreifende Optimierung verbessert nicht nur die Leistung, sondern sorgt auch für längere Akkulaufzeiten. Zusätzlich ermöglicht HONOR Share eine nahtlose Dateiübertragung mit iPhones, was die Integration in bestehende Ökosysteme erleichtert. Mit seiner Kombination aus starker Leistung, brillantem Display und ausdauerndem Akku bietet das HONOR MagicBook Pro 14 ein erstklassiges Gesamtpaket für Arbeit, Studium und Entertainment. Wäre das etwas für euch?