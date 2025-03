MWC 2025 – HONOR Earbuds Open: Open-Ear-Kopfhörer auf dem Vormarsch

Die HONOR Earbuds Open bieten ein innovatives Design, das besonders auf Tragekomfort und hohe Funktionalität ausgelegt ist – ähnlich wie bei den FreeArc von HUAWEI. Lest mehr!

Zu den Earbuds Open

Am MWC 2025 durften wir das Produkt bereits ausprobieren. Während die Optik etwas an einen Hörbehelf erinnert, überzeugt aber der Tragekomfort auf der Stelle: Mit einem Gewicht von nur 7,9 g und einem hautfreundlichen, ergonomischen Design garantieren diese Kopfhörer den ultimativen Komfort für den ganzen Tag. Zudem wurden sie speziell für Brillenträger optimiert, um ein angenehmes Hörerlebnis ohne Druckstellen zu ermöglichen. Daher wirken sie filigran, aber sowohl die Earbuds selbst wie auch das Case haben eine ganz feine Textur, die man im Alltag gerne berührt. Die Kopfhörer sind in zwei eleganten Farbvarianten erhältlich: Schwarz und Gold/Beige, passend für jede Vorliebe. Für Musikliebhaber und Audiophile bieten die HONOR Earbuds Open herausragende Klangqualität. Ausgestattet mit einem 16-mm Multi-Magnet-Schaltkreismodul und einer virtuellen Bassverbesserung liefern die Kopfhörer kraftvollen Sound und eine beeindruckende Basswiedergabe.

Das Surround Subwoofer-System sorgt für ein immersives Klangerlebnis, das besonders bei Musik und Filmen heraussticht. Die fortschrittliche 3+1 Mikrofon-Hybrid-Geräuschunterdrückung sorgt für klare Gespräche und filtert Umgebungsgeräusche effektiv heraus. Dies garantiert auch in lauten Umgebungen eine präzise Kommunikation. Zusätzlich bieten die HONOR Earbuds Open innovative KI-Funktionen. Die KI-Übersetzung im Shared Mode ermöglicht eine nahtlose, Echtzeit-Übersetzung zwischen Gesprächspartnern – ideal für Reisen oder mehrsprachige Umgebungen. Das KI-Interpretation-System bietet schnelles Wissen und Verständnis in Echtzeit, was den Kopfhörer besonders vielseitig macht. Die mehrsprachige Unterstützung erweitert diese Funktion, sodass eine Übersetzung zwischen verschiedenen Sprachen möglich ist, wie zum Beispiel Chinesisch und Englisch. Klingt vielversprechend, was sagt ihr?