MWC 2025 – Alle Infos zum Anker 140W 4-Port Charger

Der Anker 140W 4-Port Charger ist eine leistungsstarke und vielseitige Ladelösung, die modernes Design mit hoher Effizienz kombiniert.

Die Prämisse des Produkts ist klar: Mit vier Anschlüssen können mehrere Geräte gleichzeitig geladen werden – von Smartphones bis hin zu leistungsstarken Laptops. Das Ladegerät unterstützt USB-C Power Delivery 3.1 und bietet eine maximale Ladeleistung von 140 Watt. Der USB-C1-Anschluss liefert bis zu 65W, während der USB-C2-Anschluss mit 45W aufwartet. Die USB-C3- und USB-A-Ports ermöglichen jeweils 12W, sodass auch kleinere Geräte zuverlässig mit Strom versorgt werden. Dank der GaNPrime-Technologie wird die Energie effizient genutzt, wodurch das Ladegerät trotz seiner hohen Leistung kompakt und leicht bleibt. Vor Ort beim MWC 2025 in Barcelona konnten wir bestätigen: Die Haptik ist besonders gut gelungen und die Wärmeentwicklung ist niedrig.

Ein besonderes Highlight ist das integrierte Display, das in Echtzeit anzeigt, welche Ports gerade genutzt werden und wie viel Leistung sie abgeben. Das kennen wir auch schon von anderen Produkten von Anker – so behaltet ihr jederzeit den Überblick über den Ladestatus eurer Geräte. Die integrierte Temperaturüberwachung und weitere smarte Schutzmechanismen sorgen zudem für sicheres Laden und schützen die angeschlossenen Geräte vor Überhitzung oder Überspannung. Für noch mehr Komfort ist das Ladegerät mit einem umklappbaren Stecker ausgestattet, der den Transport erleichtert und Platz in der Tasche spart. Auch dieser wirkt unserem ersten Eindruck nach zu urteilen sehr vertrauenswürdig – wäre so ein Gerät (UVP: 89,99 Euro) interessant für euch?