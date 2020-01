MWC 2020: Sony wird das Xperia 2 zeigen

Das Sony Xperia 2 wird voraussichtlich auf der MWC 2020 gegen Ende Februar gezeigt. Mehr Infos zum Gerät findet ihr hier!

Am 24. Februar 2020 gibt Sony eine Pressekonferenz auf dem Mobile World Congress. Das macht man eigentlich nur, wenn man etwas Wichtiges zu zeigen hat. Im Vorjahr auf der MWC 2019 wurden etwa das Sony Xperia 1 sowie das Xperia 10 und 10 Plus vorgestellt. Da ist es nicht weit hergeholt, dass nun dieses Gerät oder etwa ein Xperia 5 Plus (je nach Namensgebung) gezeigt werden. Die Sony-Fanbase freut sich jedenfalls bereits auf den Termin.

Was erwartet uns mit dem Xperia 2?

Natürlich kann es sein, dass Sony auch andere Geräte wie Headsets, Kopfhörer oder sogar Tablets zeigen wird. Die Gerüchteküche brodelt jedenfalls heiß, und Samsung wird am 11. Februar 2020 schon das Galaxy S11 vorstellen. Sony wird angeblich mit einem Snapdragon 865-Prozessor kontern, 12 GB RAM beisteuern, eine Vier-Linsen-Kamera einbauen und all dies in einem 6,6 Zoll-Display vereinen. Wir dürfen gespannt sein, ob das Sony Xperia 2 der Renner der MWC 2020 sein wird!