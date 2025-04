Muttertagsgeschenke im Hotel Gut Sein – Entspannung und Genuss im Lavanttal

Das kürzlich eröffnete Hotel Gut Sein im idyllischen St. Georgen im Lavanttal ist der neue Rückzugsort für alle, die Ruhe, Natur und Entschleunigung suchen. Passend zum Muttertag bietet das Hotel eine Auswahl an exklusiven Gut-Sein Arrangements, die zu einzigartigen Momenten der Entspannung und Selbstfürsorge einladen.

Erfrischender Start in den Tag

Ein köstliches Frühstück mit regionalen Spezialitäten ist der perfekte Start in den Tag. Danach können die Gäste bei einer Yoga- oder Qi Gong-Stunde inmitten der Natur Körper und Geist in Einklang bringen. Für zusätzliche Entspannung sorgt eine klassische Massage in Kombination mit dem kulinarischen Verwöhnprogramm am Morgen.

Nachhaltige Erholung durch Yin Yoga und Qi Gong

Mütter, die ihr inneres Gleichgewicht stärken möchten, können sich auf einen 5er-Block Yin Yoga oder Qi Gong freuen. In fünf Einheiten à 60 Minuten kommen Körper und Geist sanft in Balance – ideal für eine nachhaltige Erholung.

„Zeit für mich“ – Tiefgreifende Auszeit

Das Arrangement „Zeit für mich“ kombiniert zwei Übernachtungen im Premium-Doppelzimmer mit einer 40-minütigen Gesichtsbehandlung. Diese verwöhnt die Haut mit Reinigung, Peeling, Maske und Gesichtsmassage – ein wahres Verwöhnprogramm für Körper und Seele.

Zeit-Geschenke, die bleiben

Das Konzept des Hotels Gut Sein ist so einfach wie wertvoll: Regionalität, Ruhe, Konzentration auf das Nichtstun. Alle Gutscheine bieten wohltuende Momente der Achtsamkeit.