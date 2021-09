Musikalischer Deathloop Story-Trailer bereitet uns auf den Launch vor

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Colt, der sich auf der geheimnisvollen Insel Blackreef in einer Zeitschleife, einem Timeloop, gefangen sieht und dazu verdammt ist, den gleichen Tag bis in alle Ewigkeit wieder und wieder zu durchleben. Um den Timeloop zu brechen, muss er die nötigen Informationen ergattern, um acht Ziele auszuschalten, bevor die Uhr sich wieder zurücksetzt. Doch in den Schatten lauert Julianna auf euch – eine rivalisierende Assassinin, die eigene mächtige Fähigkeiten und Waffen besitzt, um Colt immer und immer wieder zu töten und damit den Timeloop zu schützen. Wer sich dieser Aufgabe annehmen will, kann auch als Julianna in die Deathloop-Welt eines anderen eindringen und ihm das Leben in einem tödlichen Katz-und-Maus-Spiel schwer machen.

Deathloop erscheint in wenigen Tagen – genauer gesagt am 14. September – für die PS5 und für den PC.