Muse S Athena bringt Tiefschlaf-Stimulation ins Schlafzimmer

Das Neurotechnologie-Unternehmen Muse erweitert sein Produkt S Athena um eine neue Funktion: Den „Deep Sleep Boost“ (DSB).

Mehr zum Muse S Athena

Damit sollen Nutzer:innen künftig ihren Tiefschlaf gezielt verbessern können. Das Feature, integriert in das neue Gehirn-Tracking-Headband Muse S Athena, nutzt EEG-basierte Impulse, um die erholsamste Schlafphase – den sogenannten Slow-Wave-Sleep – zu stärken. Im Unterschied zu herkömmlichen Schlaf-Trackern kombiniert Muse die Messung von Gehirnwellen (EEG) und der Sauerstoffversorgung (fNIRS) und liefert damit ein besonders präzises Bild der nächtlichen Gehirnaktivität. Die neue Funktion erkennt mithilfe KI-gestützter Modelle die Tiefschlafphasen in Echtzeit und stimuliert sie durch exakt getimte akustische Signale. Diese leisen, phasengenau angepassten Klangimpulse – sogenannter Pink Noise – sollen die Tiefschlafqualität messbar verbessern, ohne den Schlaf zu stören. „Entscheidend für echte Regeneration ist nicht allein, einzuschlafen, sondern wie tief und stabil man schläft“, betont Chris Aimone, Chief Innovation Officer und Mitgründer von Muse. Die Grundlage bildet jahrelange Forschung zu EEG-basierten Schlafmodellen, die mit maschinellem Lernen und umfangreichen Datensätzen trainiert wurden.

Erste Studien zeigen laut Muse deutliche Effekte: Nutzer:innen erlebten im Schnitt bis zu 24 Prozent längere Tiefschlaf-Sequenzen und rund 76 Prozent mehr konsistente Tiefschlafphasen – ein Hinweis auf tiefere, weniger fragmentierte Schlafmuster. Frühere klinische Untersuchungen hatten bereits nachgewiesen, dass präzise getimte akustische Stimulation die Tiefschlafaktivität um bis zu 50 Prozent steigern und die Gedächtnisleistung über Nacht um etwa 20 Prozent verbessern kann. Das Muse S Athena ist das erste Consumer-Wearable, das EEG und fNIRS kombiniert. Neben dem neuen Deep Sleep Boost umfasst das sogenannte „Sleep-by-Design“-Toolkit weitere Funktionen wie „Sleep Assist“ zum schnelleren Einschlafen, den neuen „Smart Alarm“ für sanftes Wecken sowie den personalisierten KI-Schlafcoach „Enso“. Ziel ist es, Nutzer:innen zu helfen, schneller einzuschlafen, tiefer durchzuschlafen und erholter aufzuwachen. „Deep Sleep Boost“ ist ab sofort für iOS und Android verfügbar und in allen Muse S Athena-Geräten ohne Zusatzkosten enthalten. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Muse-Website!