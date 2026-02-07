Wenn in Serfaus die Tage länger werden und der Schnee in der Sonne glitzert, beginnt für Skifahrer:innen eine besonders genussvolle Zeit. Bis zum 11. April 2026 zeigt sich der Winter von seiner schönsten Seite: firnige Pisten, viel Sonne, klare Bergluft und ausreichend Zeit, den Skitag entspannt auszukosten. Dank der Höhenlage ist Skifahren bis zum letzten Tag der Saison möglich – inklusive Talabfahrt bis ins Dorf.

Der Spätwinter spricht Genießer an: Skifahrer:innen, die das Zusammenspiel aus Bewegung, Sonne und Entspannung schätzen, ebenso wie Familien, die bei angenehmen Temperaturen in einem bestens organisierten Skigebiet unterwegs sein möchten. Serfaus-Fiss-Ladis zählt mit 214 Pistenkilometern, modernen Liftanlagen und großzügigen Familienbereichen zu den führenden Skiregionen der Alpen – bekannt für Qualität, Sicherheit und ausgezeichnete Skischulen, die besonders bei Familien geschätzt werden.

Muirenhof: Ein Juwel am Serfauser Sonnenplateau

Oben auf dem Hügel Muiren, mit Blick über die Dächer von Serfaus, liegt der Muirenhof. Das familiengeführte Haus verbindet Ruhe und Stil mit unmittelbarer Nähe zum Skigeschehen: Die Dorfbahn ist nur wenige Schritte entfernt. Ein besonderes Plus ist das komfortable Skidepot CHECK IN, das den Skitag ebenso erleichtert wie die entspannte Rückkehr in die Muiren Lounge am Nachmittag.

Der Muirenhof versteht sich weniger als klassisches Hotel, sondern als Ort zum Ankommen. Sechs großzügige Apartments, vier Familiensuiten und zwei Zimmer bieten Raum für Privatsphäre und Individualität. Hochwertige Materialien, Hästens-Betten, Möbel von Poliform und liebevolle Details prägen die Atmosphäre. Alle Wohneinheiten verfügen über Balkon oder Terrasse, der Blick reicht über das Dorf oder hin zur Muirenkapelle.

Nach dem Skifahren bleibt Zeit zum Genießen: auf der Sonnenterrasse, im kleinen Wellnessbereich mit Sauna und Kneippbecken oder in der Muiren Lounge, wo regionale Kleinigkeiten und ausgewählte Getränke serviert werden. Für Kinder gibt es ein Spielzimmer, für Erwachsene entspannte Abende in ruhiger, alpiner Umgebung.

Der Muirenhof bleibt, was er ist: klein, fein und sehr persönlich – ein Ort für alle, die den Winter in Serfaus bis zum letzten Skitag bewusst genießen möchten.

Aktuelles Angebot

7 x 7 Vorteile während der Osterferien (04.–11.04.2026)

Leistungen: 7 x Übernachtung in einer der 4 neuen Familien Suiten für 2 Erwachsene und 1 Kind bis 13 Jahre. 7 x ein zweites Kind 0 bis 13 Jahre übernachtet kostenlos mit seinen Eltern oder Großeltern in der Familien Suite, 7 x Muirenhof Genießer Frühstück, 7 x Muirenhof Wellness für die Eltern, 7 x 5 Euro Muirenhof Gutschein + 7 Tage die Gelegenheit, die Gutscheine im Muirenhof Shop oder in der Muiren-Lounge (1 Gutschein pro Tag) einzulösen – Preis: ab 2.576 Euro