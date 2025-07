MtG Edge of Eternities Review – Küchentisch Magic

Edge of Eternities ist Magics erste Space Opera und hat eine besondere, eigene Stimmung und ist definitiv kein Hut-Set.

Mehr als nur Astronautenhelme

Am 1. august ist es so weit, dann erscheint Edge of Eternities in den Läden und auf MTG Arena am 29.7. (Prerelease ist vom 25.7.-31.7.). Es gab Befürchtungen, dass auch diese Edition nur ein neues Hut-Set wird und Magic-Charaktere in Astronautenhelmen herum laufen. Durch die Gameplaymechaniken und die Gestaltung (auf die wir natürlich noch näher in diesem Review eingehen werden) ist Edge of Eternities aber wesentlich eigenständinger als z.B. die Fedora- (Mord in Karlov Manor) oder Cowboy-Hüte (Outlaws von Thunder Junction) der Vergangenheit.

Das neue Set findet wie der deutsche Name beweist, am Rande der Ewigkeiten statt, einem Gebiet welches außerhalb des Multiversums liegt und die „Blinde Eternities“ beherbergt. Dieser Bereich kann nur von Planeswalkern und anderen äußerst mächtigen Lebewesen besucht werden. Im Sothera-System werdet ihr auf fortschrittlichste Technologie und damit auch auf viele Roboter und Raumschiffe treffen, die von kosmischen Kräften genutzt werden. Damit nicht genug spielt das Ganze auch noch auf zwei verschiedenen Zeitebenen, wodurch Charaktere in unterschiedlicher Form vorkommen. Wie immer ist die Lore ziemlich ausufernd und es gibt viele Hintergrundinformationen hier zu finden. Mir gefällt das gesamte Setting inklusive seiner Geschichten gut und deutlich besser als z.B. einer Ätherdrift. Obwohl es im Weltall spielt hat man hier deutlich das Gefühl Magic Karten und einem solchen Setting zu begegnen.