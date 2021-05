MSI-Event Tech Meets Aesthetic: Neue Vorstellungen im neuen Gewand

Das MSI-Event Tech Meets Aesthetic soll uns einen anderen Blickwinkel über das aktuelle Line-up verschaffen. Lest hier mehr zum Online-Event!

MSI hat schon im Januar viele neue Hardware vorgestellt – lest hier mehr für die Details. Doch mit dem Tech Meets Aesthetic-Event wurde einiges wiederholt und auch neue Infos kamen ans Licht. Grundsätzlich dreht sich alles um die goldene Spirale, auch als Fibonacci-Sequenz bekannt. MSI hat diesem Prinzip alles untergeordnet, daher rührt auch die Verwendung des „perfekten“ 16:10-Bildformates. Legen wir los!

Tech Meets Aesthetic: Das MSI Creator Z16

Das Notebook namens MSI Creator Z16 ist natürlich vordergründig für Kreative gedacht. Es bündelt hohe Leistung, maximale Farbtreue (100 % des P3-Farbspektrums), Mobilität und gutes Design. Das Chassis des Notebooks wird aus einem Stück gefertigt und kommt in der Farbe Lunar Grey. So soll sich das Gerät durch Simplizität und Eleganz auszeichnen. Weiters stellte der Hersteller das Schlagwort MSI True Pixel Technology vor. Hier meint MSI, dass sowohl die 100 % Farbabdeckung des P3-Farbraums wie auch eine Farbabweichung (Delta E) von unter 2 eingehalten werden. Das 16:10-Display bietet QHD+ Auflösung und einen Touchscreen, weiters sind eine Intel-CPU der 11. Generation und eine NVIDIA RTX 3060 verbaut.

Geht es um Standard-3D-Rendering von Animationen, sollen die neuen Geräte um bis zu 40 % schneller sein als die Vorgängerversionen. Weiters bietet der Creator Z16 WiFi-6, Thunderbolt 4, einen 90 Wh-Akku, eine Schnellladefunktion bei 2,2 kg Gewicht. Die Familie wird durch den Creator 17 verstärkt, der einen mini-LED-Screen mit 240 Beleuchtungszonen bietet. Er wird bis zu 1000 nits hell, kann bis zur NVIDIA RTX 3080-Grafik ausgestattet werden und ist fast genauso schlank und leicht. Der Creator M16 hingegen ist für budgetorientierte Kreative gedacht, wird „nur“ bis zu 500 nits hell und kann mit einer NVIDIA RTX 3050 Ti ausgestattet werden.

Gaming-Laptops

Im Eilverfahren wurde dann auch noch eine neue Gaming-Serie vorgestellt. Artistisch angehaucht gibt es nun das MSI Katana GF, aber auch eine GF Sword Series und eine GL Pulse Series. Diese Notebooks unterscheiden sich in ihrem Design und ihrer Farbwahl voneinander. Selbst, wenn MSI das sehr ansprechend aufbereitet, ihr dürft nicht erwarten, dass tatsächliche Drachen und Samurai aus euren Geräten entfleuchen! (Wobei, gewisse Erinnerungen an Beyblade und dergleichen wurden da schon wach.)

Insgesamt bietet das Gaming-Line-up um 25 % mehr FPS als die Vorgänger, was insbesondere der verstärkten Grafikleistung zuzuschreiben ist. Der MSI GE 76 Raider ist beispielsweise so dünn, wie es nur möglich ist. Dennoch könnt ihr ihn mit einem i9-Prozessor und einer NVIDIA RTX 3080 ausstatten, was dann seine 165 Watt Dauerleistung ausreizen wird! Dass ein mobiler Einsatz dieses Geräts dann so gut wie hinfällig ist, liegt klar auf der Hand. Erneut wurde auf die GS Stealth Series-Notebooks hingewiesen, die mit bis zu 360 Hz-Screens ausgestattet werden können. Was haltet ihr von den Neuzugängen von MSI?