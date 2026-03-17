MSI bringt neue High-End-Laptops mit Intel Core Ultra 9 Prozessor 290HX Plus

MSI hebt das Leistungsniveau bei Gaming-Laptops auf eine neue Stufe. Ab April und Mai dürft ihr euch auf die Integration der brandneuen Intel Core Ultra 200HX Prozessoren in der „Plus“-Ausführung freuen. Mit dem Core Ultra 9 Prozessor 290HX Plus verbaut MSI das aktuelle Flaggschiff der Arrow Lake-HX Refresh-Generation in seinen Top-Modellen.

Das Update umfasst die bekannten 18-Zoll-Serien Titan 18 HX, Stealth 18 HX sowie Raider 18 HX Max. Hier bekommt ihr gewohnte Premium-Qualität mit einem massiven Performance-Schub. Besonders das Titan-Modell sticht hervor: Ihr könnt Inhalte nun auf einem 240-Hz-Mini-LED-Bildschirm erleben, der mit der VESA DisplayHDR True Black 1000 Zertifizierung für extreme Kontraste sorgt.

Der neue Raider 16 Max HX: Kompakt und kompromisslos

Ein echtes Highlight im Line-up ist der komplett neu konzipierte Raider 16 Max HX. MSI kombiniert hier den Core Ultra 9 290HX Plus mit den NVIDIA GeForce RTX 5090 oder 5080 Laptop-Grafikkarten. Damit ihr die volle Power der Hardware nutzen könnt, stellt das System eine kombinierte Leistung von bis zu 300 Watt bereit.

Damit das Gehäuse bei dieser Last nicht überhitzt, kommt die „Cooler Boost Trinity“-Kühlung zum Einsatz. Dank eines dritten Lüfters und eines optimierten Heatpipe-Systems bleibt das Gerät selbst unter Volllast angenehm leise – die Geräuschentwicklung liegt laut Hersteller unter 50 dB(A). Ihr dürft euch zudem über ein verbessertes Kabelmanagement freuen, da die wichtigsten Anschlüsse wie HDMI und Stromversorgung an die Rückseite gewandert sind.

Flexibilität für Nutzer:innen

Auch die Wartungsfreundlichkeit kommt nicht zu kurz. Über eine spezielle Klappe an der Unterseite könnt ihr mit nur zwei Schrauben direkt auf den Arbeitsspeicher und die SSDs zugreifen. Für den mobilen Einsatz wurde das Gehäuse in der Tiefe reduziert, sodass ihr den Laptop problemlos in herkömmlichen 16-Zoll-Rucksäcken verstauen könnt.

Optisch setzt der Raider 16 Max HX auf Individualität: Über MSI Mystic Light könnt ihr die RGB-Einzeltastenbeleuchtung, die neue Lightbar an der Vorderseite und sogar das Drachen-Logo auf dem Deckel nach euren Wünschen konfigurieren.

Wichtigste technische Daten des Raider 16 Max HX B2W: