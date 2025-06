Move & Relax in den Pletzer Resorts: Neue Energie für Körper und Geist

Move & Relax – die Philosophie der Pletzer Resorts vereint Bewegung, aktive Regeneration und bewusste Ernährung zu einem wirkungsvollen Dreiklang – wissenschaftlich fundiert, individuell erlebbar und langfristig spürbar. Entwickelt in Zusammenarbeit mit Skisprung-Olympiasieger Toni Innauer und dem Institut für Sportwissenschaft der Universität Innsbruck, bildet Move & Relax das Herzstück aller Pletzer Resorts. Ob an der Hohen Salve oder am Walchsee in Tirol, in Bayrischzell in Oberbayern oder am Wörthersee in Kärnten – Gäste erleben hier neue Energie, mehr Vitalität und ein gestärktes Bewusstsein für Körper und Geist.

Balance statt Leistungsdruck

Ob ambitionierte:r Sportler:in, gesundheitsbewusste:r Genießer:in oder aktive Familie – Move & Relax holt alle dort ab, wo sie gerade stehen. Im Fokus liegt eine individuelle Herangehensweise, die dazu einlädt, das eigene Tempo zu finden – ohne starre Abläufe oder Leistungsdruck. Mit fachkundiger Begleitung durch erfahrene Coach:innen und Trainer:innen, individuell abgestimmten Angeboten und einem wertschätzenden Blick auf Körper und Geist entsteht Raum für Entwicklung. Das Ziel besteht darin, Kraft zu schöpfen, wieder mehr bei sich selbst anzukommen und genau die Art von Bewegung, Regeneration und Ernährung zu finden, die wirklich guttut.

Gezieltes Training, perfekt unterstützt

In den modernen Move Bereichen der Resorts erwarten die Gäste funktionelle Geräte und professionelle Betreuung. Je nach Standort steht zudem ein 25-Meter-Sportbecken zur Verfügung. Draußen bieten die Resorts direkten Zugang zu vielfältigen Aktivitäten in der Natur: Radfahren, Wandern, Laufen, Trailrunning, Langlaufen oder Skifahren – die Umgebung wird so zum vielseitigen Bewegungsraum für jedes Leistungsniveau. Für alle, die ihre Fitness gezielt steigern möchten, stehen Expert:innen bereit – mit modernen Diagnostikmethoden wie Spiroergometrie oder bioelektrischer Impedanzanalyse sowie individuell abgestimmten Trainingsplänen.

Ein besonderes Highlight ist das ICAROS® Health Training: Es verbindet spielerische Virtual-Reality-Erlebnisse mit gezielten Übungen für Balance, Kraft und Mobilität – mit nachweislich therapeutischer Wirkung.

Regeneration als Erfolgsfaktor

Ein gesunder, nachhaltiger Lebensstil schenkt neue Energie und fördert die innere Balance – genau dabei unterstützen die Pletzer Resorts ihre Gäste. Der Relax Bereich wird dabei zur Kraftquelle. Das vielfältige Wellnessangebot reicht von wohltuenden Massagen und Beauty-Treatments über erfrischende Bäder und Packungen bis hin zu Pools und Saunen. Zusätzliche Impulse für die Regeneration bietet die BLACKROLL® Regenerationslounge mit modernen Tools – einfach anwendbar, effektiv und kostenfrei testbar. Gäste profitieren nicht nur von den hochwertigen Angeboten im Resort, sondern auch von der Ruhe und Inspiration der Natur – ganz gleich ob im Sommer bei frischer Bergluft oder im Winter in der klaren Schneelandschaft.

Die Energy Küche: Genießen mit Wirkung

Abgerundet wird das ganzheitliche Wohlfühlerlebnis durch eine vitale, energiereiche Küche mit regionalen Zutaten. Bewusste Ernährung bildet die Brücke zwischen Bewegung und Regeneration – und macht Move & Relax zu einem Lebensstil, der auch den Alltag bereichert.

Mit Herz und Expertise

Was Move & Relax besonders auszeichnet, ist die persönliche Betreuung. Coach:innen begleiten die Gäste mit Fachwissen, Engagement und echter Begeisterung. Sie vermitteln ihr Wissen praxisnah, individuell und verständlich. So nehmen Gäste körperliche Impulse und mentale Werkzeuge für mehr Energie im Alltag mit nach Hause.