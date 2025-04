MOVA V50 Ultra Complete angekündigt: 200 Euro Rabatt sichern!

Smarte Reinigungsgeräte wie der neue MOVA V50 Ultra Complete gestalten nicht nur die Reinigung effizienter, sondern auch moderner!

Über den MOVA V50 Ultra Complete

Wechselndes Mobiliar, Haustiere und jede Menge Schmutz im Haus? Das schreckt das neue Exemplar von MOVA absolut nicht. Zu seinen Stärken zählen nicht nur die gebotene Reinigungsleistung, sondern auch ein hohes Maß an Technik. Der V50 Ultra Complete kombiniert Saug- und Wischfunktionen mit einer Saugleistung von bis zu 24.000 Pascal und einem HEPA-Filtersystem zur Selbstreinigung. Das Thermo-Wischen mit dem DuoSolution-System nutzt 50 °C warmes Wasser. Es stehen zwei Tanks zur Verfügung, sodass je nach Bedarf eine klassische Reinigungslösung oder eine Speziallösung gegen Haustiergerüche eingesetzt werden kann. Die automatische Basisstation trocknet den Mopp und den Staubbehälter mit 60 °C Heißluft innerhalb einer Stunde und reduziert so das Risiko von Geruchs- und Schimmelbildung. Zusätzlich sorgt eine UV-Sterilisation für eine vollständige Bakterieneliminierung (99,99 %) am Wischmopp. Dabei kennt sich der smarte Roboter auch bestens in eurem Zuhause aus! Die Navigation erfolgt über einen beweglichen DToF-Sensor und FlexiRise-Technologie. Im ausgefahrenen Zustand bietet das System eine 360-Grad-Rundumsicht, und ein Ass hat es im Ärmel.

Denn eingefahren reduziert das Gerät die Bauhöhe auf unter 9 cm, was die Reinigung unter den meisten niedrigen Möbeln ermöglicht. Das StepMaster-System mit ausklappbaren Roboterbeinen erlaubt das Überwinden von Hindernissen bis zu 6 cm Höhe (bei zwei Stufen), bei einzelnen Hindernissen bis zu 4,2 cm. Neben der Speziallösung gegen Tiergerüche verfügt das Modell über Funktionen wie anpassbare Haustierzonen, Erkennung von tierischen Hinterlassenschaften und einen Boost-Modus für größere Partikel. Ein Überwachungsmodus ermöglicht es, Haustiere aus der Ferne zu beobachten und automatisch generierte Vlogs zu erhalten. Zum Lieferumfang gehören ein Wartungskit für ein Jahr (Wert: 199,- Euro) und eine dreijährige Garantie – da ist ordentlich was los. Insgesamt zeigt das neue Gerät eindrucksvoll, wie moderne Smart-Home-Technik den Alltag erleichtern und sich an eure aktuellen Lebensgewohnheiten anpassen kann. Günstiger wird’s auch noch: Bis zum 7. Mai 2025 erhalten alle, die sich für den smarten Saugroboter entscheiden, einen Rabatt von 200 Euro! Der MOVA V50 Ultra Complete ist derzeit um 1.199,- Euro via MOVA Homepage, Amazon, MSD und Cyberport erhältlich.