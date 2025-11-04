MOVA Meowgic Pod LR10 Prime: Selbstreinigende Katzentoilette im Anmarsch

MOVA gibt stolz die offizielle Markteinführung der selbstreinigenden Katzentoilette MOVA Meowgic Pod LR10 Prime bekannt. So geht Smart Home!

Zur Meowgic Pod LR10 Prime

Von dieser wurden im Rahmen einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne weltweit über 1.100 Einheiten verkauft. Nach Monaten des Feintunings und der Vorfreude ist die neueste Innovation von MOVA nun für alle Tierhalter verfügbar, die nach einer saubereren, intelligenteren und müheloseren Möglichkeit suchen, ihre Katzen zu versorgen. Die MOVA LR10 Prime wurde speziell für Katzenliebhaber entwickelt und revolutioniert die Reinigung von Katzentoiletten – indem die lästige tägliche Schaufelarbeit entfällt. Durch die Kombination aus hygienischem Design, moderner Geruchskontrolle und intelligenter Automatisierung bietet Sie Katzen einen frischen und komfortablen Raum und ist die ideale „automatische Toilette für glückliche Samtpfoten”. Getreu dem Bestreben von MOVA, Frische und Komfort in jeden Winkel des Zuhauses zu bringen, bietet die neue Katzentoilette mehrere Innovationen. Die MOVA LR10 Prime bietet Tierhaushalten mit bis zu 15 Tagen vollautomatischer Reinigung ein wirklich müheloses Erlebnis. Ein intelligentes Abfalltrennsystem erkennt und entfernt Abfall effizient und hält das Streubett mit minimalem Aufwand sauber und hygienisch.

Antihaftmaterialien sorgen dafür, dass auch weiche Abfälle problemlos entsorgt werden können, und ermöglichen eine mühelose automatische Reinigung. Die MOVA Meowgic Pod LR10 Prime wurde für vielbeschäftigte Haushalte und Familien mit mehreren Katzen entwickelt und verfügt über einen großen Abfallbehälter mit 11 Liter Fassungsvermögen, der wesentlich seltener geleert werden muss als andere Modelle. Ideal für Tierhalter, die Wert auf Sauberkeit und Komfort legen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Katzentoiletten, in denen unangenehme Gerüche eingeschlossen werden, verwendet die LR10 Prime ein Luftreinigungssystem und ein automatisches Lufterfrischer Spray, um Gerüche zu beseitigen, bevor sie sich ausbreiten. Das duale Geruchsbeseitigungssystem kombiniert Aktivkohlefilterung mit geruchsneutralisierendem Spray und reinigt die Luft kontinuierlich, um rund um die Uhr eine frische, hygienische und tierfreundliche Umgebung zu schaffen. So ganz nebenbei verspricht der Hersteller zudem auch eine mühelose Reinigung und Abfallentsorgung. Der mit einem Handgriff herausziehbare Auffangbehälter lässt sich leicht entfernen und vollständig reinigen.

Smart Home trifft Katze

Gleichzeitig funktioniert die Entsorgung komplett kontaktfrei und ermöglicht somit eine hygienische Handhabung – kein Kontakt, keine Verschmutzung, einfach Frische. Das Herzstück des Designs ist der MeowBionic Pod. Diese geräumige, halboffene Kabine mit 110 Litern Fassungsvermögen bietet sowohl Komfort als auch Bewegungsfreiheit. Ihre ergonomische Struktur fördert natürliches Verhalten und verringert Ängste selbst bei größeren oder empfindlicheren Katzen. Sicherheit hat ebenfalls höchste Priorität. Die Katzentoilette verfügt über ein 12-stufiges Schutzsystem, das die Bewegungen der Tiere in Echtzeit erfasst. Zu diesem System gehören unter anderem Infrarotsensoren, ausfallsichere Steuerungen und Mechanismen zum Schutz vor Einklemmen. Für dauerhafte Sicherheit und beruhigte Besitzer:innen bietet das Produkt eine 2-jährige Garantie.

Über die MOVAhome-App können Tierhaushalte alle Funktionen der Katzentoilette fernsteuern und individuell anpassen – von der Intensität der Geruchsneutralisierung und dem Modus für weichen Kot bis hin zu Statusmeldungen, die Anomalien oder fehlende Vorräte erkennen. Die App bindet die tägliche Tierpflege in den vernetzten, intelligenten Smart-Home-Alltag moderner Haushalte ein. Mit der MOVA LR10 Prime festigt MOVA seine Führungsposition im wachsenden Smart-Home-Segment, das MOVA durch zukunftsweisende Technologie und menschenzentriertes Design weiterhin prägt. Die selbstreinigende Katzentoilette MOVA LR10 Prime kann ab sofort exklusiv auf der offiziellen MOVA-Webseite vorbestellt werden. Der LR10 Prime wird außerdem über weitere Plattformen, wie MSD, OTTO, Expert und MediaMarkt erhältlich sein.