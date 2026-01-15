MOVA auf der CES 2026: Smarter reinigen

MOVA präsentierte auf der CES 2026 sein Produktökosystem für das Jahr 2026 unter dem Leitmotiv „Move Up, Move Beyond“.

Mehr zu MOVA auf der CES 2026

Gezeigt wurden 19 Produktlinien aus den Bereichen Reinigungsroboter, Poolreinigung, Rasenmäher und Consumer Electronics. Von kontinuierlichen Weiterentwicklungen bis hin zu wegweisenden Neuentwicklungen skizziert MOVA mit dieser umfassenden Strategie eine klare Blaupause für die nächste Generation intelligenten Wohnens. Visuell unterstrichen wird dieser Technologiesprung durch eine neue metallic-silberne Designsprache, die MOVAs Anspruch symbolisiert, an der Spitze technologischer Innovation zu stehen. Es gab einen Ausblick auf die neue MOVA 70 Serie und MOVA unterstreicht damit seinen Führungsanspruch über sämtliche Preissegmente und Bauformen hinweg. Ausgestattet mit leistungsstarker Reinigungstechnologie für eine gründliche, ganzheitliche Bodenpflege im gesamten Haushalt, ist die MOVA 70 Serie darauf ausgelegt, große Aufmerksamkeit im Markt zu erzielen.

Über den MOVA S70 Ultra Roller

Der MOVA S70 Ultra Roller überzeugt mit starker Reinigungsleistung selbst in besonders anspruchsvollen Alltagssituationen – etwa in stark verschmutzten Küchen, auf nassen Böden oder bei Tierflecken. Möglich macht dies die HydroForce Hochdruck-Tiefenreinigung mit fließendem Wasser, die auf einem Echtzeit-Wasserzirkulationssystem basiert und sekundäre Verschmutzungen gezielt verhindert. Der Reinigungsprozess erfolgt dabei in vier Schritten: Wassersprühen, Hochdruck-Wischen, Abziehen des Schmutzwassers sowie dessen sofortige Absaugung. Die nach außen ausfahrende Reinigungsrolle ermöglicht eine präzise Kanten- und Randreinigung, während die AutoShield Technologie Teppiche intelligent erkennt und zuverlässig vor Feuchtigkeit schützt. Ergänzt wird das System durch ein ultraflaches Gehäuse mit nur 90 mm Bauhöhe sowie die CovertSense Radar-Navigation, die auch schwer zugängliche Bereiche unter Möbeln erreicht und Reinigungs-Blindspots reduziert. Abgerundet wird das Gesamtsystem durch die All-in-One-Basisstation mit 100 °C Heißwasser-Moppwäsche und 70 °C Heißlufttrocknung, die für hygienische Sauberkeit und hohen Bedienkomfort sorgt. Der MOVA S70 Ultra Roller setzt damit neue Maßstäbe für eine umfassende und leistungsstarke Bodenreinigung.

Zur MOVA P70 Pro Ultra-Serie

Der MOVA P70 Pro bricht mit den Kompromissen der Mittelklasse, indem er Flaggschiff-Leistung zum Mittelklassepreis bietet. Mit einer Saugleistung von 30.000 Pa, einem Hochgeschwindigkeits-Wischsystem mit 260 U/min und 12 N Abwärtsdruck sowie einem automatischen Reinigungssystem mit Waschboard bei 100 °C demokratisiert er Premium-Innovationen, die bisher Ultra-Premium-Modellen vorbehalten waren – darunter die MaxiReach-Kanten-zu-Ecken-Abdeckung und die intelligente Teppichpflege mit automatischem Mop-Lifting. Der MOVA V70 Ultra Complete vereint kompromisslose Reinigungsleistung mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit.

Mit einer branchenführenden Saugleistung von 40.000 Pa, einem FlexiPress Wischpad mit 300 U/min für individuell anpassbare Wischleistung sowie der StepMaster 2.0 Technologie zur Überwindung von Hindernissen bis zu 8 cm bewältigt er die Reinigung des gesamten Haushalts souverän. Besonders hervorzuheben ist der EcoCycle Staubbehälter: ein wiederverwendbares, beutelloses System, das den Einsatz von Einweg-Staubbeuteln überflüssig macht und so eine umweltfreundliche Lösung bietet – ohne Abstriche bei Komfort oder Hygiene. In Kombination mit der KI-gestützten Customized Obstacle Avoidance Master Navigation setzt der V70 Ultra Complete neue Maßstäbe für nachhaltige Hochleistungsreinigung.

Über den MOVA MOBIUS 60

Das Produkt stellt den ersten KI-gesteuerte Mopp-Wechsel-Roboter von MOVA dar – intelligentes Denken, Zone für Zone. MOVA verfolgt im Bereich der Haushaltsreinigung konsequent einen innovationsgetriebenen Ansatz. Auf der CES 2026 wurde dieser Anspruch mit dem Innovation Award für den MOVA MOBIUS 60 gewürdigt – dem ersten zonenangepassten Reinigungsroboter der Marke, der neue Maßstäbe in der Branche setzt. Im Zentrum steht der MopSwap Hub, MOVAs erstes automatisches Mehrgewebe-Mop-Wechselsystem. Unterstützt durch fortschrittliche KI-Erkennung identifiziert das System sowohl Raumtyp als auch Bodenmaterial und wählt anschließend selbstständig den optimalen Mopp sowie die passende Reinigungslösung aus.