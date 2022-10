Mount & Blade II: Bannerlord ist jetzt für den PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen erhältlich

TaleWorlds Entertainment veröffentlichte das lang erwartete Sandbox-Rollenspiel Mount & Blade II: Bannerlord für PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Xbox One X und Xbox One S. In Japan wird die PlayStation-Version des Spiels am 10. November veröffentlicht. Das Spiel geht auch offiziell auf dem PC in den Full Release über, wo es seit März 2020 im Steam Early Access lief.

Über Mount & Blade II: Bannerlord

Bannerlord ist der Nachfolger zu Mount & Blade: Warband, einem der erfolgreichsten und einflussreichsten Rollenspiele der letzten Jahre. Mount & Blade wurde insbesondere für sein tiefes Gameplay gelobt, das die Genres Action, RPG und Strategie in einer Sandbox-Welt kombiniert, in der jeder Spieler auf dem fiktiven Kontinent Calradia seine eigene Geschichte kreiert.

Der Nachfolger ist als Prequel zu Warband angelegt und spielt vor 200 Jahren in Calradia, das Spieler aus dem Vorgänger kennen. Calradia steht am Rande des Zusammenbruchs – mehrere Fraktionen kämpfen um die Kontrolle über die Trümmer des alten Reiches, das einst den gesamten Kontinent dominierte. Vor ihren Augen versuchen andere Fraktionen, dieses Chaos zu nutzen, um an die Macht zu gelangen.

Die PC-Version von Mount & Blade II: Bannerlord wurde im März 2020 mit großem Erfolg im Early Access veröffentlicht und hat seitdem Dutzende von Inhaltsupdates erhalten, die es zu einem noch größeren und anspruchsvolleren Spiel gemacht haben.

Der heutige Release markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte der Mount & Blade-Reihe, die als eine der erfolgreichsten und einflussreichsten ihres Genres aller Zeiten gilt. TaleWorlds Entertainments weist jedoch darauf hin, dass dies nicht das Ende des Weges für das Spiel ist, das in den kommenden Monaten weiterhin Updates und Inhalte erhalten wird.