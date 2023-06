motorola razr40 und motorola razr40 ultra vorgestellt: Design über alles

Der Hersteller hat mit den Modellen motorola razr40 und motorola razr40 ultra ordentlich vorgelegt. Was sie können, lest ihr gleich hier!

„Motorola gibt im Markt für Foldable Smartphones den Ton an und treibt die Entwicklungen und Innovationen mit Hochdruck voran, wie die neuen motorola razr40 ultra und motorola razr40 zeigen“, sagt Björn Simski, Director und General Manager von Motorola Deutschland und Österreich. „Mit den neuen razr Smartphones wollen wir ein Statement setzen, die Bedürfnisse jedes einzelnen Nutzers erfüllen und gleichzeitig den Formfaktor für ein noch breiteres Publikum zugänglich machen.“

Über das motorola razr40 ultra

Das neue motorola razr40 ultra zeichnet sich durch ein modernes, kompaktes Design aus – im geschlossenen Zustand ist es das dünnste Flip-Smartphone der Welt. Das Gerät verfügt über das größte externe Display aller Klapphandys und bietet einen leistungsstarken Snapdragon 8+ Gen 1-Prozessor und einen effizienten Akku. Neue Möglichkeiten der Interaktion, Aufzeichnung und Kreativität sind mit dem neuen razr dank der Flex View-Technologie eine Leichtigkeit. Man kann das Gerät in verschiedenen Winkeln so aufstellen, dass man sich beim Kochen Rezepte ansehen, einem Fitnesstrainer online folgen oder mit Freunden videochatten kann. Für schöne Bilder und Videos in freihändiger Aufnahme kann das Gerät als Stativ verwendet werden, und man nutzt die hochwertigen Kameras, die KI-Gesichtsverfolgung und die Vorschau auf dem großen externen Display.

Motorola baut den Fotoautomaten in das Smartphone ein. Dank Flex View und hochwertigen Kameras können wir vier verschiedene Posen in perfekt getimten Einzel-Bildern erstellen, die alle durch eine einfache Geste mit der offenen Handfläche ausgelöst werden. Im geschlossenen Zustand kann man jetzt noch mehr mit dem Smartphone machen. Aufgrund des großen externen Displays wird es so einfach wie nie zuvor auf Nachrichten zu antworten, Wegbeschreibungen zu erhalten und auf dem Laufenden zu bleiben. Personalisierbarkeit, Bedienfelder und Spiele laufen auf dem 3,6 Zoll großen Screen mit bis zu 144 Hz reibungslos ab. Eine starke Hauptkamera (12 MP), eine Selfie-Cam (32 MP), eine Ultraweitwinkellinse (13 MP) und ein Makro-Vision-Objektiv runden die Kamera-Optionen ab, aber das war noch nicht alles.

Viele Neuerungen

Motorola freut sich, mit dem neuen Modell ein neu gestaltetes Teardrop-Scharnier einzuführen, das mit dem branchenweit ersten Dual-Achsen-Tracking ausgestattet ist und die Größe des Systems minimiert. Im Vergleich zu anderen faltbaren Handys auf dem Markt ist das motorola razr40 ultra im geschlossenen Zustand am dünnsten. Außerdem macht dieses Scharniersystem in Kombination mit dem Ultra Thin Glass das faltbare Gerät nahezu faltenfrei, wenn das Display aufgeklappt wird, was zu einem nahtlosen Aussehen und einem glatten Gefühl führt. Das ikonische Design des Smartphones zeichnet sich durch eine Kombination aus Glasrahmen mit mattem Finish oder veganem Leder auf der Rückseite aus. Motorola bietet für das neue razr40 ultra mutige Farboptionen, darunter Viva Magenta, Infinite Black und Glacier Blue.

Das razr40 ultra bietet ein starkes Audioerlebnis mit Dolby Atmos. Mit Dolby Atmos entsteht über die beiden großen Stereolautsprecher des Geräts oder über Kopfhörer ein reichhaltiges, mehrdimensionales Klangerlebnis, das mehr Tiefe, Klarheit und Details aus jeder Unterhaltung herausholt. Moto Spatial Sound sorgt außerdem für ein noch intensiveres Klangerlebnis und füllt den Raum um den Nutzer herum, egal ob er Musik hört oder seine Lieblingssendung streamt. Abgerundet wird dieses Kraftpaket durch den leistungsstarken Snapdragon 8+ Gen 1, der alle Funktionen des Geräts antreibt und Leistungssteigerungen wie fortschrittliche künstliche Intelligenz, schnelle Bildwiederholraten, 5G-Verbindungen und Kameras in Profiqualität auf diesem Gerät ermöglicht. Der Akku ist größer als zuvor und unterstützt ultraschnelles 30W TurboPower-Laden sowie kabelloses Laden.

Über das motorola razr40

Für Trendsetter und Vorreiter, die sich gerne von der Masse abheben, aber auch für digitale Minimalisten, die sich abkoppeln und die Kontrolle über ihr Gerät zurückgewinnen wollen, hat Motorola zudem auch das motorola razr40 vorstellt. Das Gerät verfügt über das gleiche unglaublich glatte und lebendige Hauptdisplay, das Teardrop-Scharnier und den kultigen Formfaktor wie das motorola razr40 ultra. Der auffälligste Unterschied des neuen High-End-Smartphones ist das kleinere externe Display. Das neue Produkt zeichnet sich durch einen unverwechselbaren und stilvollen Look aus, der Gorilla Glass und hochwertiges veganes Leder kombiniert. Die trendigen Farben, die in Zusammenarbeit mit Pantone ausgewählt wurden, wie z. B.: Sage Green, ein moderner Grünton, Vanilla Cream, ein echter Off-White-Klassiker, und Summer Lilac, ein mystisches Violett runden das Design perfekt ab.

Das motorola razr40 verfügt über die höchstauflösenden Sensoren aller faltbaren Geräte von Motorola, sowohl für die Front- als auch für die Rückkamera. Mit der 64-MP-Hauptkamera und OIS lassen sich kristallklare Fotos und Selfies bei jedem Licht aufnehmen. Mit dem 13-MP-Ultrawide- und Makro-Vision-Objektiv lassen sich atemberaubende Weitwinkelaufnahmen oder extreme Nahaufnahmen machen. Darüber hinaus lässt sich die 32-MP-Frontkamera für hochwertige Videotelefonate nutzen. Beide neuen razr-Geräte laufen mit Android 13 und bieten einzigartige Motorola-Erlebnisse, darunter: einfache Gesten, benutzerdefinierte Unterhaltungseinstellungen und die Möglichkeit, das Gerät an den persönlichen Stil des Nutzers anzupassen. Darüber hinaus bieten beide Geräte ein umfangreiches Paket an Sicherheitsfunktionen, darunter ThinkShield, Moto Secure und Moto KeySafe.

Das motorola edge40 und Verfügbarkeiten

Ebenfalls vorgestellt wurde das neue motorola edge40 Viva Magenta, das die edge 40-Familie vervollständigt und mit fortschrittlichen Funktionen wie einem abgerundeten Display, IP68-Schutz vor Staub und Wasser, einer leistungsstarken 50-MP-Kamera und Schnellladefunktion in einem schlanken, eleganten Design aufwartet. Das motorola edge40 (zu unserem Test des edge30 ultra geht es hier) in der Pantone-Farbe des Jahres 2023, Viva Magenta, ist die perfekte Kombination aus Stil, Design und Leistung. Das Gerät ist eines der flachsten seiner Klasse (7,58 mm) und verfügt über ein randloses, gewölbtes Glasdisplay und ein gewölbtes Inlay auf der Rückseite, die durch einen präzisionsgeschnittenen, sandgestrahlten Aluminiumrahmen miteinander verbunden sind.

Das motorola razr40 ultra ist ab sofort in drei Farben erhältlich: Viva Magenta, Infinite Black und Glacier Blue. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.199,99 Euro. Das neue Smartphone ist in Österreich bei Drei (in Kombination mit dem Unlimited XXL 5G Tarif) ab 216 Euro erhältlich. Gleichzeitig erhalten alle, die bis zum 15. Juni 2023 das neue Flaggschiff bei Drei im Vorverkauf erwerben, ein besonderes Geschenk von Motorola: einen gratis Motorola Rokr 810 Party-Lautsprecher im Wert von 129,99 Euro. Bei Online-Registrierung bis 9. Juli 2023 erhalten die Käufer:innen den Party-Lautsprecher zugesendet. Das motorola razr40 wird ab Mitte Juli verfügbar sein in den Farben Sage Green, Vanilla Cream und Summer Lilac. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 899,99 Euro. Das motorola edge40 Viva Magenta wird ab Mitte Juni verfügbar sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 599,99 Euro.