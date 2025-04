motorola präsentiert edge 60-Familie und definiert Premium-Design neu

Das motorola edge 60 pro und das motorola edge 60 sind einzigartig, ausdrucksstark und bereit, sich jeder Herausforderung zu stellen.

Über die Motorola edge 60-Serie

Die neue motorola edge 60-Familie bietet alles, was man braucht, um die innere und äußere Welt besser zu erleben. Beide Geräte bieten eine Reihe von Funktionen, die beeindrucken und begeistern: vom erstem Quad-Curved-Design in diesem Segment mit kräftigen Farben und Strukturen bis hin zum fortschrittlichsten Kamerasystem, das je in einem edge-Gerät verbaut wurde, mit vier herausragenden Kameras, branchenführenden Haltbarkeitsstandards und neuen Moto AI-Funktionen, die den Alltag intelligenter, effizienter und natürlicher gestalten. Die motorola edge 60-Familie wurde entwickelt, um sich von der Masse abzuheben, und präsentiert sich mit einem ultradünnen, nahtlosen, Quad-Curved-Design, das sich stundenlang angenehm in der Hand halten lässt. Die glatten, griffigen Kurven des Displays und die neuen strukturierten Rückseiten bieten ein unverwechselbares, angenehmes Gefühl. Das motorola edge 60 pro ist in leder- und nyloninspirierten Ausführungen erhältlich und erstrahlt in individuellen, vom Pantone Colour Institute kuratierten Farben wie PANTONE Shadow, PANTONE Dazzling Blue und PANTONE Sparkling Grape.

Das motorola edge 60 begeistert außerdem mit von Segeltuch und Leder inspirierten Oberflächen in den Farben PANTONE Gibraltar Sea und PANTONE Shamrock. Diese innovativen Materialien sind nicht nur ein Hingucker, sie sind auch besonders langlebig – genau wie die Geräte selbst. Beide Smartphones sind mit den höchsten Standards für Langlebigkeit ausgestattet. Ob beim Klettern im Urlaub oder beim Fall des Handys aus der Tasche – die MIL-STD-810H-Zertifizierung schützt vor extremen Temperaturen, 95 % Luftfeuchtigkeit, großen Höhen und Stürzen aus bis zu 1,5 Metern Höhe. Die Geräte sind außerdem mit dem widerstandsfähigen Corning Gorilla Glass 7i und der Schutzklasse IP68/IP69 ausgestattet, welche den höchsten Schutz gegen Staub, Schmutz, Sand, Hochdruckwasser und das Eintauchen in bis zu 1,5 Meter tiefes Süßwasser für bis zu 30 Minuten bieten.

moto AI, Fotos und Unterhaltung

Die neue Moto AI 3 macht aus dem klassischen Assistenten einen proaktiven, intuitiven Begleiter. Die motorola edge 60-Familie bietet erstmals fortschrittliche Moto AI-Funktionen wie „Was gibt es Neues“, „Achtgeben“ und „Merken“. Diese wurden mithilfe von Nutzerfeedback entwickelt und werden kontinuierlich verbessert, um die Interaktion mit dem Gerät zu optimieren. Ein Highlight ist die Funktion „Next Move“, die in Echtzeit erkennt, was auf dem Display angezeigt wird, und dazu passende Empfehlungen für die nächsten Schritte gibt – etwa beim Lesen eines Rezepts oder einer Reiseroute. „Playlist Studio“ erstellt auf Basis der Inhalte passende Musik-Playlists, während „Image Studio“ ermöglicht, inspirierte Bilder, Avatare oder Sticker zu erstellen. Wichtige Details können für später gespeichert werden. Mit „Smart Connect“ lassen sich Inhalte per Sprach- oder Texteingabe auf andere Geräte wie Fernseher, PCs oder Tablets übertragen, z. B. mit dem Befehl „Zeig mir das auf meinem Fernseher“. Beide Modelle verfügen über ein fortschrittliches Kamerasystem mit vier Kameras, die alle mit starken Hardware-Voraussetzungen punkten können.

Eine Hauptkamera (50 MP, Sony LYTIA 700C, OIS), Ultraweitwinkel (50 MP), Teleobjektiv (10 MP, 3x optischer Zoom, bis zu 50x Superzoom) und eine 50-MP-Frontkamera für Selfies gibt es. Die integrierte „Photo Enhancement Engine“ nutzt Moto AI, um Details zu verbessern, Rauschen zu reduzieren und die Bildqualität zu optimieren. Alle Kameras sind Pantone- und Pantone SkinTone-zertifiziert, was für besonders realistische Farben und Hauttöne sorgt. Ultra-HDR ermöglicht eine breite Farbpalette für ein beeindruckendes Multimedia-Erlebnis. KI-gestützte Funktionen wie „Gruppenfoto“ nehmen mehrere Bilder in kurzer Zeit auf und fügen sie so zusammen, dass alle Personen die Augen offen haben. Das 6,7 Zoll große pOLED Quad-Curved Display der edge 60-Familie bietet eine hohe Helligkeit (bis zu 4.500 Nits) und realistische Farbdarstellung dank Pantone Validated-Farben. Der Akku des edge 60 pro ist mit 6.000 mAh besonders groß, unterstützt 90-Watt-Schnellladen und 15-Watt-Wireless-Charging. Sechs Minuten Ladezeit reichen für einen ganzen Tag Nutzung. Das edge 60 bietet einen 5.200-mAh-Akku mit 68-Watt-Schnellladen.

Preise und Verfügbarkeit

Das motorola edge 60 ist ab sofort in zwei Farben erhältlich: Gibraltar Sea und Shamrock. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 429,99 Euro. Das motorola edge 60 pro ist ab sofort in den Farben Shadow und Dazzling Blue erhältlich. Die Farbe Sparkling Grape ist zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 599,99 Euro.