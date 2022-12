motorola edge 30 fusion fusion Sonderedition in der Farbe Viva Magenta erscheint demnächst

motorola greift die Trendfarbe des Jahres 2023 auf und beschert uns noch vor Weihnachten das motorola edge 30 fusion fusion Sonderedition in der Pantone-Farbe des Jahres 2023: PANTONE 18-1750 Viva Magenta, ein mutiger Farbton, der eine neue Geschichte schreibt.

Das motorola edge 30 fusion fusion bietet Leistung auf Flaggschiff-Niveau in einem unglaublich dünnen Gerät mit einem raffinierten Design. Mit führenden Funktionen wie einem randlosen 6,55-Zoll-POLED-Display mit 144 Hz1, einer Snapdragon 888+ 5G-Mobilplattform und einem fortschrittlichen 50-Megapixel-Kamerasystem mit OIS ist das motorola edge30 fusion die perfekte Mischung aus Leistung und Schönheit – und verkörpert auf hervorragende Weise die Pantone-Farbe des Jahres 2023.

Zusätzlich zur bestehenden Zusammenarbeit mit Motorola in der Kategorie Mobiltelefone kündigt die Muttergesellschaft Lenovo eine umfassendere globale Partnerschaft mit Pantone in der Kategorie Technologie für die Farbe des Jahres 2023 an, die sich auf Computer und Tablets bezieht. Die Teilnehmer auf der Veranstaltung zur Vorstellung der Pantone-Farbe des Jahres 2023 hatten die Möglichkeit mit der Lenovo ThinkReality A3 Augmented-Reality-Brille in das „Magentaverse” einzutauchen.