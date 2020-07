Moshi Otto Q Test: Kabellos laden, und zwar mit Style

Welche Anforderungen hat man an sein Ladepad? In Wahrheit sollen Form, Funktion und Komfort gewährleistet sein. Beim Aussehen kann das Moshi Otto Q meiner Meinung nach voll punkten: Es sieht zurückhaltend aus, ohne fade zu wirken. Der Stoff-Look sieht überall gut aus, und es passt sich gut an jeden Schreibtisch oder jede Ablage an. Das bringt mich gleich zur Funktion: Ja, das Pad lädt alle Produkte anstandslos auf, und dank Silikon an Ober- und Unterseite rutscht weder das Pad noch das Gerät, das ihr oben drauf legt.

Also müsst ihr euch keine Gedanken machen, ob hier irgendetwas rutscht oder sonst etwas einen Unfall fabriziert. Die Geräte werden nicht übermäßig warm, und die LED zeigt euch angenehm dezent an, was gerade passiert. Als einzigen Kritikpunkt empfinde ich, dass es beim Preis von 45 Euro kein Netzteil dazu gibt. Das ist zwar aus ökologischer Sicht sehr umweltfreundlich, aber für die Börse etwas weniger attraktiv. Abgesehen davon macht das Moshi Otto Q seine Sache sehr gut. Wenn ihr also eine induktive Ladelösung sucht, die auch optisch etwas her macht, könnt ihr hier bedenkenlos zugreifen!