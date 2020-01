Mosaic erscheint im Jänner auch auf Konsole

Mosaic wurde bereits von Entwickler Krillbyte für PC Apple Arcade veröffentlicht, nun erscheint das Spiel auch für PS4, Switch und Xbox One.

Monotonie mit Tiefgang

Schon am 23. Jänner 2020 wird Mosaic für 20 Euro auf den Konsolen erscheinen. Das Game spielt in einer trostlosen und kalten Stadt und dreht sich um den monotonen Alltag und ein langweiliges Arbeitsleben. Mit gerade einmal drei Stunden legt das Spiel den Fokus voll auf Story und nur wenig auf Gameplay, weshalb man es in das Genre der Walkingsimulatoren einordnen kann. Krillbite beschreibt die Geschichte folgendermaßen:

“Als unauffälliger Arbeiter nach einem einsamen, sich wiederholenden Leben in einer kalten, überfüllten Stadt werden Sie die Monotonie des Alltags durchlaufen – bis einige merkwürdige Dinge passieren.”