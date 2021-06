Mortal Shell: The Virtuous Cycle DLC angekündigt

Beim diesjährigen Summer Game Fest wurde ein weiterer DLC zum Soulslike Game Mortal Shell angekündigt. Mortal Shell: The Virtuous Cycle aus dem Hause Cold Symmetry soll in absehbarer Zeit erscheinen – auch wenn zum erweiterten Content noch gar nicht viele Infos an die Öffentlichkeit gedrungen sind. Wir fassen das Bekannte und Gezeigte dennoch für euch zusammen.

Mortal Shell: The Virtuous Cycle Trailer