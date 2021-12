Mortal Shell kostenlos im Dezember bei Playstation Plus

Pünktlich zum Start in den Dezember hat Sony die Playstation Plus Gratis Spiele des aktuellen Monats für seine Abonnenten vorgestellt 2021. Darunter befindet sich auch ein Schmankerl des vergangenen Gaming-Jahres 2020. Die treue Playstation Plus-Kundschaft erhält nämlich ab dem 7 des Monats kostenlosen Zugriff auf das von der neuen Entwicklerschmiede geschaffene Soulslike Mortal Shell.

Das sind die gratis Playstation Plus Spiele im Dezember 2021

Wer sich die Wartezeit auf From Softwares im nächsten Jahr erscheinenden Titel Elden Ring verkürzen will, der bekommt also zeitnah die Möglichkeit dazu. Aber nicht nur Mortal Shell stehen Playstation Plus Abonnenten ab kommender Woche gratis zur Verfügung – auch Fans von Lego kommen etwa auf ihre Kosten. Insofern ihr also eine Playstation Plus-Mitgliedschaft besitzt könnt ihr ab dem 7. Dezember 2021 auch LEGO DC Super-Villains sowie die Challenger Edition von Godfall gratis im Store downloaden. Das folgende Video von Playstation Access stellt alle 3 Dezember-Titel kurz vor.