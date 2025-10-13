Mortal Kombat 3 bekommt grünes Licht von Warner Bros.

Monate bevor Mortal Kombat 2 in die Kinos kommt, überraschten Warner Bros. und New Line die Fans, indem sie Mortal Kombat 3 enthüllten.

Mortal Kombat 3 wird kommen

Ganz recht, die Info besagte, dass ein weiterer Film, Mortal Kombat 3, bereits grünes Licht von den Studios erhalten hatte. Darüber hinaus sagte der Mortal Kombat 2-Drehbuchautor Jeremy Slater den Fans auf einem kürzlichen Kongress, dass er zurückkehren wird, um das Drehbuch für Teil drei zu schreiben. Mortal Kombat 2 ist die kommende Fortsetzung des 2021er Neustartfilms Mortal Kombat und der vierte Film, der auf dem erfolgreichen Kampfvideospiel-Franchise von NetherRealm Studios basiert. Der Film aus dem Jahr 2021 galt als Kassenerfolg, da er zwischen Kino- und HBO Max-Streaming-Umsätzen von über 84 Millionen US-Dollar bei einem Budget von 55 Millionen US-Dollar eingespielt hatte. Einige der ikonischen Charaktere der Mortal Kombat-Franchise werden in Mortal Kombat 2 auftreten, wobei der Schauspieler Karl Urban als Johnny Cage in die Besetzung kommt.

Mehrere Darsteller von Mortal Kombat werden für Mortal Kombat 2 zurückkehren, darunter Jessica McNamee als Sonya Blade und Josh Lawson als Kano. Obwohl Mortal Kombat 2 von seiner ursprünglichen Veröffentlichung am 24. Oktober auf den 15. Mai 2026 verschoben wurde, hat das Warner Bros. und New Line nicht davon abgehalten, Vertrauen in die Serie auszudrücken. Während eines Panels der New York Comic Con 2025 teilte Slater den Teilnehmern einige gute Nachrichten mit. Slater sagte, dass sowohl Warner Bros. als auch New Line so überzeugt waren, dass Mortal Kombat 2 ein „riesiges Publikum“ haben würde, das auf seine Kinopremiere wartete, dass es bereits mit Plänen für die Entwicklung von Mortal Kombat 3 begonnen hatte. Slater bestätigte auch, dass WB und New Line wollten, dass er das Drehbuch für Mortal Kombat 3 schreibt. Zum Zeitpunkt dieses Schreibens wurden keine weiteren Informationen über Mortal Kombat 3 von Slater oder Warner Bros. bekannt gegeben.