Mortal Kombat 11 Ultimate angekündigt

Mortal Kombat 11 Ultimate erscheint am 17. November weltweit für PS5, PS4, PS4 Pro, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC (digital only) und Stadia. Zusätzlich erhalten BesitzerInnen von Mortal Kombat 11 und neue KäuferInnen auf PS4 und Xbox One-Konsolen kostenlose Upgrades auf PS5 bzw. Xbox Series X|S mit dynamischer 4K-Auflösung, verbesserter Grafik, verkürzten Ladezeiten und mehr, in Verbindung mit der Veröffentlichung von Mortal Kombat 11 Ultimate.

