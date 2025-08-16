Mortal Kombat 1 tritt dem PlayStation Plus-Spielekatalog bei

Mortal Kombat 1 erscheint ab Dienstag, dem 19. August, im PlayStation Plus-Spielkatalog, aber nur im richtigen Abo.

Willkommen, Mortal Kombat 1

Habt ihr die entsprechende Abo-Stufe, könnt ihr das Spiel kostenlos auf eurer PlayStation 5 spielen. Mortal Kombat 1 wurde 2023 veröffentlicht und setzt die Geschichte von Mortal Kombat 11 fort, wobei Liu Kang jetzt eine neue Rolle im MK-Universum einnimmt: den Feuergott. Zusammen mit der neuen Ära der Serie werden die Fans in neue Variationen klassischer Kämpfer und interessante neue Mechaniken eingeführt, wie die Kameos, erweiterten Kombinationen und andere Möglichkeiten im Kampf. Das ist noch nicht alles: Marvel’s Spider-Man kommt als Teil der Game Catalog-Ergänzungen auch für PS4 und PS5. Laut dem PlayStation Blog erhalten PS5-Benutzer die Marvel’s Spider-Man Remastered-Version des Spiels, während PS4-Spieler die Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition erhalten.

Marvel’s Spider-Man wurde ursprünglich 2018 für die PlayStation 4 veröffentlicht, nach einem erfahreneren, reiferen Peter Parker, der immer noch darum kämpft, sein Heldentum mit seinem Privatleben in Einklang zu bringen. Die Dinge werden jedoch immer schlimmer für den Spinnenmann, während ein neues Übel über New York City hereinbricht. Darüber hinaus kommen die ursprünglichen Resident Evil 2 und Resident Evil 3: Nemesis für PlayStation Plus Premium, die sowohl für PlayStation 4 als auch für 5 verfügbar sind. Weitere Spiele, die in den PlayStation Game Catalog aufgenommen werden, sind: