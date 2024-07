Mortal Kombat 1: Khaos Reigns-Erweiterung kommt mit Kombat Pack 2

Zur gleichen Zeit, zu der Khaos Reigns herauskommt, erhält Mortal Kombat 1 auch ein kostenloses Update, das Tiere zurückbringt. Diese Varianten von Fatality-Finishern beinhalten also erneut Charaktere, die sich in Tiere verwandeln, bevor sie ihre Gegner auseinanderreißen. Wer also jemals sehen wollte, wie ein Gorilla jemandem die Kiefer packt und so den Kampf beendet, nun, dann ist euer Tag gekommen…