Morgen startet Amazon Prime Day 2025 vier Tage voller Angebote

Der bisher längste Amazon Prime Day startet morgen. Vom 8.-11. Juli können Prime-Mitglieder erstmals vier Tage lang von Hundertausenden Angeboten aus über 35 Kategorien profitieren – von Elektronik, Fashion, Haus&Garten und Kosmetik bis hin zu Spielwaren.

Eine neue Studie von HarrisX* zeigt: Österreichische Konsument:innen lieben gute Angebote – und planen ihre Einkäufe heute bewusster und strategischer denn je, um solche Aktionen herum. Insbesondere Sales Events wie der Prime Day zählen laut der aktuellen Studie in Österreich zu den wichtigsten Treibern des saisonalen Einkaufsverhaltens – und das gilt besonders auch für den Sommer. 63% der österreichischen online Shopper warten der Umfrage zufolge auf Deal Events und Sales um Produkte zu kaufen, die sie haben möchten. Pünktlich zum längsten Prime Day aller Zeiten geben 56% der Befragten an, dass sie verlängerte Aktionszeiträume bevorzugen, um Kaufentscheidungen sorgfältig treffen zu können. „Der Prime Day ist in diesem Jahr doppelt so lang wie im letzten Jahr und gibt Kund:innen die Möglichkeit, Produkte zu vergleichen und sich entspannt den richtigen Moment zum Schnäppchenjagen auszusuchen“, sagt Yorck von Mirbach, Country Lead bei Amazon für Österreich.

Mit dabei sind beim Prime Day 2025 die bisher niedrigsten Preise des Jahres auf Top-Marken wie Sony, Dyson, Samsung und De` Longhi und Angebote von österreichischen Kleinen und Mittleren Unternehmen wie Kosmetik von Cosphera, solarbetriebene Ladestationen von sunnybag oder praktische wasserdichte Taschen von Nordkamm. Auch österreichische Marken, von Swarovski bis Red Bull, von Manner über Almdudler bis Piatnik bieten zum Prime Day Rabatte an. Als besonderes Extra für österreichische Prime-Mitglieder findet zum Auftakt das Prime Day Festival im Wiener Prater statt. Hier warten auf Prime-Mitglieder gratis Kaiserschmarren-Burger, Freifahrten bei einigen der beliebtesten Attraktionen, Meet&Greets mit heimischen Stars und ein umfassendes Unterhaltungsprogramm. Nähere Infos unter: amazon.at/primedaywieeinkaiser.

Warum Österreich jetzt shoppt: Sommerzeit ist Angebotszeit

Die HarrisX-Studie zeigt, welche Gründe die Sommer-Shoppingfreude antreiben: 26% der österreichischen Konsument:innen nutzen den Sommer für ein Update der Reiseausstattung – vom neuen Koffer bis zur Urlaubslektüre. 25% kaufen bereits Geschenke für anstehende Anlässe wie Geburtstage oder Hochzeiten. „Wer früh plant, kann später entspannter feiern“, erklärt Yorck von Mirbach. „Viele Eltern kaufen während PrimeDay schon für den Schulstart ein – von Schultaschen über Sportschuhe bis zur Herbstmode.“. 19% der Konsument:innen bereiten sich außerdem auf die warme Jahreszeit vor und kaufen gezielt Produkte für Garten, Balkon oder Outdoor-Aktivitäten.

Kostenloser Versand als beliebtestes Argument für digitale Mitgliedschaften

Bei digitalen Mitgliedschaften schätzen österreichische Konsument:innen besonders die praktischen Vorteile: 57% heben die kostenlose Lieferung hervor, 48% die einfachen Retouren. Für 35% ist es wichtig, eine große Produktauswahl an einem Ort zu finden – das spart Zeit und vereinfacht die Geschenksuche. Insgesamt bestätigen 58% der Befragten, dass digitale Services ihren Einkaufsalltag spürbar erleichtern

Noch kein Prime-Mitglied?

Kund:innen können Prime-Mitglied werden oder eine kostenlose Probemitgliedschaft unter Amazon.de/primeday starten, um beim großen Sommer-Shopping-Event dabei zu sein – inklusive aller Sparvorteile von Prime, darunter kostenfreie Lieferung. 18- bis 22-Jährige können ab sofort die Prime-Mitgliedschaft unter Amazon.de/primeyoungadult 6 Monate kostenlos testen und anschließend zur Hälfte des regulären Preises genießen. Prime-Mitglieder mit einer Amazon Visa Karte profitieren am Prime Day zusätzlich von 2% zurück bei Amazon.de. Weitere Informationen unter Amazon.de/visa.