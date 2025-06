mophie und Oracle Red Bull Racing kündigen Powerstations-Produktreihe an

Vom 27. bis 29. Juni findet in Spielberg (Österreich) bereits zum elften Mal der Große Preis von Österreich statt. Als offizieller Partner des Formel-1-Weltmeisterteams Oracle Red Bull Racing ist auch mophie mit dabei – und präsentiert eine exklusive Sonderedition ausgewählter Powerstations im markanten Racing-Design.

Mit den leistungsstarken Powerstations von mophie verpassen Fans kein Rennen mehr – auch nicht unterwegs. Die mobilen Energielösungen versorgen Smartphones und andere Geräte zuverlässig mit ausreichend Strom, sodass das Formel-1-Erlebnis überall und jederzeit live gestreamt werden kann.

Im Rahmen seiner Partnerschaft mit Oracle Red Bull Racing stattet mophie® auch das Racing-Team selbst mit Powerstations aus. „Wir freuen uns, dass wir mophie® in unserem Team haben und damit unsere Mitarbeiter mit tragbaren Energielösungen versorgen können. Diese helfen uns dabei, in Verbindung zu bleiben und vorbereitet zu sein – gleich, ob wir uns auf der Strecke oder auf Reisen zwischen den Rennen befinden. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit verfolgen wir ein gemeinsames Ziel, das über den einfachen Austausch von Produkten hinausgeht. Unser Ziel ist es, unsere Leistungsfähigkeit gezielt zu stärken, um gemeinsam bestmögliche Ergebnisse zu erzielen“, so Christian Horner, Teamchef von Oracle Red Bull Racing.

Alle Powerstations bestehen aus robustem Aluminium und sind teilweise mit stoßabsorbierendem Silikon ergänzt. Neben ihrer Leistungsstärke überzeugen sie auch mit ihrem limitierten Oracle-Red-Bull-Racing-Design, das von den Lieblingsstrecken des Teams inspiriert ist. Damit sind die Powerstations ein absolutes Must-have für jeden Sammler.

Bewährte High-Speed Powerstations im limitierten Design

Powerstation 5K (44,95 Euro UVP): Mit einer Kapazität von 5.000 mAh bietet die Powerstation ausreichend Energie, um ein iPhone 15 Pro in nur 30 Minuten auf 50 Prozent Kapazität zu laden – und ist dabei nicht größer als ein Lippenstift.

powerstation (64,95 Euro UVP): Mit satten 10.000 mAh bringt diese Powerbank genügend Kapazität für zwei volle Smartphone-Ladungen mit. Der zweite USB-Port ermöglicht außerdem das gleichzeitige Laden von zwei mobilen Geräten.

powerstation Pro (84,95 Euro UVP): Das 20.000 mAh starke Kraftpaket der Serie lädt mühelos bis zu drei Geräte gleichzeitig. Bei einer Streamingzeit von 91 Stunden lässt sich jedes Rennen jederzeit mitverfolgen.

Powerstation plus mini (59,95 Euro UVP): Diese Powerstation verfügt nicht nur über 5.000 mAh Kapazität, sondern auch über einen integrierten USB-C-Anschluss und ein USB-C-Ladekabel. So ist das Laden ohne zusätzliches Kabel möglich. Außerdem lassen sich zwei Geräte gleichzeitig aufladen.

Powerstation plus und Powerstation plus® MV1 (84,95 Euro UVP): Mit einem integrierten USB-C-Anschluss, einem USB-C-Kabel und einem Lightning-Kabel laden diese Powerstations jeweils bis zu drei Geräte gleichzeitig. Mit 10.000 mAh lädt ein iPhone 15 Pro in nur 25 Minuten auf 50 Prozent Akkustand auf.

Verfügbarkeit/Garantie

Die High-Speed-Powerstations sind in streng limitierter Stückzahl auf mophie.com, redbullshop.com sowie bei ausgewählten Händlern weltweit erhältlich. Mophie gewährt eine Herstellergarantie von zwei Jahren ab Kaufdatum durch den ursprünglichen Endverbraucher. Diese deckt Material- und Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch ab, sofern ein entsprechender Kaufnachweis vorgelegt wird.