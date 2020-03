Moons of Madness im Test: Rätselspaß statt Cosmic-Horror

Moons of Madness ist ab sofort für die Playstation 4 und die Xbox One erhältlich. Für den PC ist das, an Grusel-Großmeister H.P. Lovecraft angelehnte Mars-Abenteuer, ja bereits erhältlich (mehr Infos zum Release gibts übrigens auf der offiziellen Homepage des Spiels). Da ich bei Cosmic-Horror-Games generell hellhörig werde und ich mich auch vor Story getriebenen Spielen nicht erwehren kann, habe ich das Game für euch angezockt. Meine Meinung dazu, und warum bei mir zwar kein Schaudern aufkam, ich aber dennoch eine gute Zeit mit Moons of Madness hatte, erfahrt ihr im folgenden Review.

Echter Horror ist schwer zu erschaffen



Moons of Madness will ein packendes Horror-Game sein, getrieben von einer spannenden Story, garniert mit einer Prise Lovecraft. Wer jetzt aber ein Action-Adventure á la Bloodborne erwartet, wird enttäuscht werden. Auch von einem Hack and Slay ist Moons of Madness so weit entfernt wie die Erde vom Mars. Kampf- oder Schusspassagen gibt es nämlich keine. Wer aber gerne mal das Rätsel in der Tageszeitung löst, einem Sudoku nicht abgeneigt ist, oder einfach nur gerne ein gutes Buch liest, wird eher auf seine Kosten kommen.

Der klassische Walkingsimulator kann zwar in einigen Aspekten gut Punkten – die Grafik sieht toll aus, die Vertonung ist spitze, die Steuerung smooth – der Horror-Aspekt bleibt aber leider weitestgehend auf der Strecke. Wo mich andere Spiele, wie eben Bloodborne oder auch das erste Bioshock, durch ihre dichte Atmosphäre in ihre Welt eingesogen haben, mich jedes Geräusch hat erschaudern lassen, lässt mich Moons of Madness die meiste Zeit über kalt. Das Spiel startet etwa mit einigen Jump-Scares. Zwar erschreckt man sich naturgemäß an jeder dieser Stellen, gut gemachter Horror sieht allerdings anders aus.

Auch im weiteren Verlauf des Spiels wird einem immer wieder Grusel-Stangenware präsentiert. Egal ob Tentakeln aus dem Mund meines ehemaligen Kollegen herausragen oder einem das entartete Pflanzen-Alien von der Decke entgegenspringt. Ich habe immer das Gefühl, alles schon einmal gesehen zu haben. Und obwohl dieser nicht ungewichtige Aspekt des Spiels – zumindest bei mir – überhaupt nicht gewirkt hat, muss ich doch sagen, dass ich am Ende doch ein klein wenig begeistert bin. Die Entwickler schaffen es nämlich mit Fortdauer der Handlung eine interessante Geschichte zu erzählen. Ich muss praktisch weiterspielen. Ich muss erfahren, was als nächstes passiert.