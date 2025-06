Moonlighter 2: The Endless Vault hat eine PC-Demo bekommen

Moonlighter 2: The Endless Vault bringt euch zurück in die Rolle von Will, dem abenteuerlustigen Händler – diesmal in einer komplett neuen 3D-Optik.

Über Moonlighter 2

Ihr erkundet wie im Vorgänger gefährliche Dungeons, sammelt wertvolle Beute und verkauft sie tagsüber in eurem eigenen Laden, um Ausrüstung und das Dorf Tresna weiter auszubauen. Im Vergleich zum Vorgänger hat sich viel getan: Die Verwaltung eures Inventars ist jetzt ein spannendes Minispiel, bei dem ihr Items mit besonderen Effekten clever sortieren müsst, um den maximalen Gewinn zu erzielen. Relikte können sich gegenseitig beeinflussen oder Boni aktivieren, was das Packen eures Rucksacks zu einer echten Strategieaufgabe macht. Auch das Shop-Management wurde deutlich verbessert! Preise hängen nun von euren Dungeon-Erfolgen und gewählten Talenten ab.

Kein Ratespiel mehr: Ihr könnt Boosts und Charms einsetzen, um die Verkaufszahlen zu optimieren, und investiert eure Einnahmen nicht nur in Ausrüstung, sondern auch in die Entwicklung von Tresna. Das Kampfsystem ist actionreicher und abwechslungsreicher, mit neuen Angriffsmöglichkeiten und Gegnern, die euch taktisch fordern. Dank der neuen Roguelike-Struktur und inspiriert von Hades wählt ihr nun gezielt eure Wege und Upgrades im Dungeon, was für mehr Abwechslung und Wiederspielwert sorgen soll. Moonlighter 2 erscheint 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X|S – und eine kostenlose PC-Demo ist schon jetzt auf Steam verfügbar!