Moon Mystery kommt 2023 via Steam für PC heraus

Das intergalaktische Science-Fiction-FPS Moon Mystery von Cosmoscouts wird 2023 via Steam für PC veröffentlicht.

Herausgegeben wird das Spiel übrigens vom in den USA ansässige Indie-Spieleverlag Freedom Games. Moon Mystery machte mit einem neuen Gameplay-Trailer einen großen Schritt für die Menschheit in die PC Gaming Show. Durchquert die Tiefen des Universums, beginnend mit dem ersten Schritt der Menschheit in den Weltraum, dem Mond. Ohne dass es der Rest der Welt wusste, ging der Mensch nach der ursprünglichen Mondlandung 1969 regelmäßig auf die Mondoberfläche und erkundete die neuartige Umgebung. Nun seid ihr gefragt: Ihr müsst als Astronaut zum Mond fliegen und herausfinden, was mit der vorigen Crew passiert ist – sie gilt als vermisst…tut nach Dead Space Remake, oder etwa nicht?