Monstrum Box-Versionen ab sofort erhältlich

Nachdem SOEDESCO das Release der Monstrum Box-Versionen aufgrund der COVID-19-Pandemie verschieben musste, ist es nun endlich soweit – ab sofort sind die physische Versionen des Survival-Horrorspiels Monstrum auf Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.



Worum geht’s?

In Monstrum müsst ihr die Regeln des Schiffs lernen, um zu überleben. Drei einzigartige Monster stehen euch in prozedural generierten Leveln im Weg, während ihr einen Fluchtweg finden müsst, um diesen Alptraum zu überleben. Jedes Monster besitzt eigene Charakteristiken und Verhaltensweisen. So wird es zu einer höllischen Herausforderung, einen Ausweg zu finden. Euch erwarten die riesige Bestie, der Unmensch, die grausige schwebende Kreatur, das Scheusal, und der hinterhältige Alien-ähnliche Jäger. Um zu überleben, müsst ihr Gegenstände reparieren, damit ihr vom Schiff gelangen könnt. Dabei müssen ihr euren Verfolgern immer einen Schritt voraus sein.