Monster Hunter World: Iceborne – ein Tagebuch Part VI

Und so nebenbei werden wieder neue, komplett fremdartige Drachenältesten-Spuren in den bekannten Gebiete entdeckt. Und wer ist in der Fünften Flotte der einzige, der geskillt genug ist, sich dieser Herausforderungen anzunehmen? Eh klar, wir natürlich. Die Stimmung im Stützpunkt Seliana ist ab jetzt sehr angespannt, der Soundtrack dröhnt dramatisch. Das Ganze riecht somit stark nach Endgame-Content.

Endgame-Content. Da lässt sich natürlich schwer drüber schreiben, ohne auch im Detail auf Schauplätze und Monster einzugehen. Wer also rein gar nichts vom großen Finale von Monster Hunter World: Iceborne erfahren will sollte also jetzt aufhören zu lesen (und anfangen das Game durchzuspielen).

Der Kampf gegen einen Namielle gehört definitv zu den Highlights in Monster Hunter World: Iceborne. Gegen diesen muss man noch mal sein gesamtes Können abrufen. Da wir das aber natürlich getan haben, stehen wir nun vor der finalen Herausforderung: wir machen uns auf zur Ursprungsinsel. Hier erwartet uns zum Abschluss quasi ein Doppelkampf. Zu Beginn stellt sich uns – wie könnte es auch anders sein – ein besonders boshafter Nergigante in den Weg.

Das ist allerdings nur leichtes Vorgeplänkel bevor es mit dem eigentlichen Bosskampf weitergeht. Der Shara Ishvalda stellt – genauso wie der Namielle zuvor – einen besonders eindrucksvollen Gegner dar. Diesmal aber schon einmal allein durch seine schiere Größe. Man kämpft hier nämlich in einer nicht allzu großen Arena gegen einen riesigen Felsbrocken. Bis diese nach dutzenden Schlägen zu bröckeln beginnen…

Aber was ist das?… Das Gestein war quasi nur eine Schutzpanzerung unter der nun der eigentliche Körper des Shara Ishvalda zum Vorschein kommt. Und mit diesem sein gesamtes Waffenarsenal. Ich muss zugeben, der Kampf mit diesem Ungetüm ist ob seiner Länge schon etwas ermüdend und kann, je nachdem in welcher Jagdgruppe man gerade aktiv ist, auch sehr frustrierend sein. Denn dieses Monster hat ein paar Moves drauf, die unachtsame – aber notwendige – Gefährten in wenigen Sekunden einäschern können. Der Shara Ishvalda ist meiner Einschätzung nach noch mal so ein Ungetüm, welches primär designt wurde um es in der Gruppe zu bekämpfen. Selbst in einer Konstellation mit 4 einigermaßen hochrangigen Jägern dauerte der erfolgreiche Kampf noch ungefähr 45 Minuten.

Dann kommt eine Zwischensequenz, gefolgt vom Abspann. Puh, also hab ich Monster Hunter World: Iceborne storytechnisch abgeschlossen. Oder? Halt, was ist das? Nach den Credits landen wir wieder in Seliana – und werden direkt mit neuen Missionen, welche unmissverständlich als speziell deklariert werden, konfrontiert. Geht die Geschichte etwa noch weiter? Ich soll in die Leitladen aufbrechen? Ein Gebiet, von dem ich noch nie gehört habe? Ich muss gestehen, das hätte ich an dieser vom Spiel nicht erwartet. Bei all dem Content, den das DLC bis hierhin schon geboten hat, geht meine Reise also noch weiter. Monster Hunter World: Iceborne? To be continued.