Monster Hunter Wilds: Das nächste große Update ist da!

Monster Hunter Wilds ist ein großer Hit, und das trotz so mancher Hoppalas bei der Technik. Capcom ist aber dran, und heute geht’s weiter!

Zum neuen Monster Hunter Wilds-Patch

Capcom sagt, dass es bei Wilds immer noch aufs Gas tritt, und ein neues Update trifft im Laufe des heutigen Tages ein. „Seit dem Start habt ihr wahrscheinlich gesehen, dass wir ein paar Patches bereitgestellt haben, die sich mit vorrangigen Problemen wie Fortschrittsblockern, Spielstabilität und Gameplay-Fehlern befassten“, schrieb Capcom. „Dies waren, im Großen und Ganzen, relativ schnelle Lösungen, die es uns ermöglichten, schnell zu handeln und sie dank Spielerberichten anzugehen. Das Team arbeitet derzeit an anderen bekannten Problemen, darunter Netzwerkfehler, Absturzprobleme und mehr.“ Das nächste Monster Hunter Wilds-Update, das das Spiel auf die Version 1.000.05.00 bringt, geht heute mit den folgenden Korrekturen an den Start:

Die Mahlzeiteinladungsveranstaltung bei Azuz und Sild findet bei einigen Gelegenheiten nicht statt.

Ein Problem tritt bei der Verwendung von Equipment Loadout auf, das dazu führt, dass Dekorationen aus der Ausrüstung entfernt werden, die Bowgun-Anpassung auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt wird und Kinsects auf die ursprüngliche Seltenheit zurückgesetzt wird.

Beim Abschneiden von Monsterteilen verwandeln sich die Teile in einen Monsterteil von einem anderen Monster.

Gravios gewinnt keine Widerstandsfähigkeit gegen Erschnitungen, nachdem er seine Teile gebrochen hat.

Ein Problem, das dazu führen kann, dass Abstürze oder einige Monster sich in bestimmten Situationen seltsam verhalten.

Einige Fähigkeiten werden unter bestimmten Bedingungen unbeabsichtigt aktiviert.

Einige Gegenstände/Belohnungen können unter bestimmten Bedingungen wiederholt erhalten werden.

Beim Versuch, einen Fisch mit einem Fangnetz zu fangen, schwimmen die Fische in der Nähe nicht vom Angelplatz weg.

Einige Umgebungsmerkmale wie schwimmende Trümmer können mehrmals aktiviert werden.

Ein Problem, in dem Hauptmission: Kapitel 5-1 „Omen“ nicht vorangeschritten werden kann.

Palicos Unterstützungszug „Attract Vigorwasps“ kann dazu führen, dass der Jäger auf einige Kontrollen nicht mehr reagiert.

Beim Scrollen durch die Questliste werden nur die ersten 20 Quests korrekt angezeigt.

Ein Problem, das dazu führen kann, dass das Spiel beim Starten eines Spiels mit gespeicherten Daten, die auf ein gewaltsames Been beendet wurde, gewaltsam heruntergefahren werden.

Andere bekannte Probleme, die dieses Update anscheinend nicht lösen wird, sind unter anderem:

Ein Netzwerkfehler tritt auf, wenn eine SOS-Fackel direkt nach Beginn einer Quest abgefeuert wird.

Link-Mitglieder haben keine Priorität gegenüber anderen Spielern und erscheinen möglicherweise nicht an einigen Orten, einschließlich Base Camps.

Palicos Angriffe mit stumpfen Waffen verursachen keine Betäubung und keinen Auspuffschaden.

Das Hunter-Profil kann in einigen Fällen nicht ordnungsgemäß bearbeitet werden.

Darüber hinaus sagt Capcom, dass es „akribisch das Feedback der Fans durchgegangen ist“, und obwohl es keine Informationen über längerfristige Updates teilt, „wollten wir euch versichern, dass wir hinter den Kulissen zuschauen, zuhören und arbeiten“. Es sagte auch, dass mehr Event-Quests auf dem Weg sind – wir können verfolgen, was live ist und was auf monsterhunter.com auf dem Weg ist – und erinnerte auch alle an die kürzlich enthüllten Titel-Updates, von denen das erste Anfang April erscheinen soll.