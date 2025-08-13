Monster Hunter Wilds: Das ist alles neu im Mega-Update 1.021

Capcom hat gerade das große Monster Hunter Wilds-Update 1.021 auf allen Plattformen veröffentlicht. Was ist neu?

Über Monster Hunter Wilds 1.021

Dieses Update führt eine Menge Waffen-Balancing sowie andere neue Funktionen und sogar Herausforderungen auf höherer Ebene ein. Einfach Patch 1.021 von Capcom genannt, werden diejenigen auf Konsolen dies als Monster Hunter Wilds Update 1.021.000 sehen, und es sollte neue Herausforderungen für all jene bringen, die sich im Endspiel befinden. Diejenigen, die Stufe 100 erreicht haben, werden sich freuen zu wissen, dass mit diesem Update weitere Neun-Sterne-Monster auftauchen werden. Hier ist eine Liste von allem, was in diesem Update (zwischen 2 und 6 GB Größe, je nach Plattform) enthalten ist. Die wichtigsten Neuerungen und Änderungen habt ihr hier schon vorab:

Monster

Ab JR 100 erscheinen gehärtete Versionen der folgenden neun Monster als 9★-Quests : Rey Dau, Uth Duna, Nu Udra, Jin Dahaad, Gore Magala, Arkveld, Mizutsune, Lagiacrus, Seregios.

Normale und gehärtete Versionen von Rey Dau und Nu Udra erscheinen nun ab JR 100 im Klauenriss.

Die Erscheinungsrate von Monstern ab JR 100 wurde angepasst.

Die Erscheinungsrate von Standardmonstern wurde etwas erhöht.

Spieler

Ein neues Bewertungsobjekt, der glühende Stein, wurde hinzugefügt.

Hinweis: Kann als Belohnung für 9★-Monster-Quests erhalten werden. Das Objekt wird bei Questabschluss bewertet und liefert einen Talisman mit zufälligen Fähigkeitseigenschaften.

Bei Rüstungen der Seltenheit 5 und höher wurde die maximale Verbesserungsstufe erhöht.

System

Es wurde eine Funktion hinzugefügt, um bestimmte Munition und Beschichtung in der Munitions- und Beschichtungsleiste anzuzeigen bzw. zu verbergen. Diese Einstellung kann im Munitions- und Beschichtungsbeutel vorgenommen werden.

Es wurde eine neue Zielassistent-Option für den Rückstoß hinzugefügt.

Waffen, Rüstung und Talismane können nun als Favorit markiert werden. Das Favorisieren von Gegenständen bietet folgende Vorteile:

Favoriten sind durch ein angezeigtes Sternsymbol leichter erkennbar.

Man kann nach Favoriten sortieren und anordnen lassen.

Man wird um Bestätigung gebeten, wenn man versucht, das Objekt zu verkaufen oder einzuschmelzen.

Es wurde eine Funktion hinzugefügt, um in der Ausrüstungstruhe, Dekorationstruhe und Artian-Materialtruhe nach Favoriten zu sortieren.

Die Empfindlichkeit der Richtungseingabe auf der Weltkarte wurde verbessert, um Zeigerbewegung intuitiver zu gestalten.

Basen und Einrichtungen